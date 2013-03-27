Сегодня Грищенко в Москве

Сегодня вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Константин Грищенко в Москве примет участие в заседании под председательством патриарха Кирилла церковного общественного комитета по организации празднования 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, К.Грищенко прибыл утром в российскую столицу.

Программой визита также предусмотрена встреча К.Грищенко с вице-премьер-министром России Ольгой Голодец.

Сегодня вечером К.Грищенко планирует вернуться в Киев.

