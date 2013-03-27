Сегодня Грищенко в Москве

13:22, 27 марта 2013
Православие
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Заседание комитета по организации празднования 1025-летия крещения Руси

Сегодня вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Константин Грищенко в Москве примет участие в заседании под председательством патриарха Кирилла церковного общественного комитета по организации празднования 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, К.Грищенко прибыл утром в российскую столицу.
Программой визита также предусмотрена встреча К.Грищенко с вице-премьер-министром России Ольгой Голодец.
Сегодня вечером К.Грищенко планирует вернуться в Киев.
 

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