В РПЦ считают, что в школах не хватает предмета «Смысл жизни»

Первый заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерей Димитрий Смирнов, пребывая с миссионерским визитом в Архангельской епархии, высказался за введение в школах предмета «Смысл жизни», сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

«Хороши алгебра с геометрией, хороши и география с биологией, хороша и русская литература — но главной проблемы они не решают», — сказал священник во время своей лекции «Церковь в современном мире: мифы и реальность» в Северном государственном медицинском университете.

Отец Димитрий отметил, что люди не понимают главную задачу своей жизни, и потому теряют ее смысл. Он подчеркнул, что русским людям следует изменить сознание, причем полностью.

«Нужно поменять смысл жизни и ее направление. Каждый крещеный человек, во-первых, должен осознать ответственность перед Богом и всеми людьми. Во-вторых, он должен переориентироваться так, чтобы жить не для себя, потому что это бессмысленно (в таком случае человек оказывается одиноким и несчастным), а жить, выполняя волю Божию. В этом заключается Новый Завет человека с Богом. Все делайте только во славу Божию», — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.