Донецкий храм стал домом для Козельщанской иконы Божией Матери

На строительство храма в честь знаменитой иконы Козельщанской Божией Матери ушло больше пяти лет. Два года назад здесь освятили кресты и колокольню для будущей церкви и на днях правили первую службу. Чин освящения возглавил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион УПЦ.

Новая церковь расположилась в самом центре города, на территории крупной машиностроительной фирмы по пр. Комсомольскому. "Храм возведен в стиле характерного для нашего края украинского барокко. Светлый, устремленный ввысь, с 11 куполами и окрашен в традиционный для богородичных храмов голубой цвет", - рассказывают в пресс-службе Донецкой епархии УПЦ.

А главное, новоотстроенный донецкий храм стал домом для чудотворной святыни: список Козельщанской иконы Божией Матери ещё в 2005 году общине подарил архиепископ Изюмский и Купянский, тогда ещё архимандрит Елисей (Иванов). Теперь она заняла своё почетное место в храме, и любой верующий может попросить заступничества у Богородицы. Кстати, этот образ - наиболее почитаемый среди верующих, и с ним связывают не одно счастливое исцеление. "Происхождение ее в точности определить невозможно. Достоверно известно только то, что эта святая икона находилась в семействе графа Капниста более полувека, до чудесного исцеления его дочери Марии в конце ХIХ века, - говорят в пресс-службе епархии. - Список, который будет храниться в храме в честь Козельщанской иконы Божией Матери, - "записанный": в советские годы, когда нельзя было сохранить икону другим способом, её просто "подписывали" сверху, освежали краски. На наиболее древних образах может быть до десяти таких "записей".

Козельщанской иконе молятся о физическом и духовном здоровье, по преданию, помогает святой образ и устроить счастливую семейную жизнь молодым девушкам.

dn.kp.ua