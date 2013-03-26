Матушке Серафиме Шевчик, которая отвечает за культуру в УПЦ, исполнилось 50 лет

Игуменья Серафима отметила 25 марта свой юбилей: настоятельнице Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря исполнилось 50 лет. Об этом сообщает официальный сайт Одесской епархии УПЦ (МП).

"Мы сердечно поздравляем матушку игуменью с этим знаменательным юбилеем и желаем ей Божией помощи в ее многотрудном служении на благо Святой Православной Церкви", - говорится в сообщении.

25 марта поздравить настоятельницу монастыря пришли многие служители церкви, известные одесситы, а также простые миряне. Стоит отметить, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел наградил игуменью Серафиму в этот день двумя крестами и отметил ее важный вклад в духовную и общественно-политическую жизнь города.

Справка: Игуменья Серафима (Шевчик Надежда Викторовна) родилась 25 марта 1963 года в Черкасской области в верующей семье. Серафима пришла в монастырь в 17 лет, после благословения на служение старцев Свято-Успенской Почаевской лавры.

В 1995 г. стала настоятельницей Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Занимает должность зампредседателя комиссии по духовности и культуре в Одесском городском совете.

Должность: настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря, председатель Синодального отдела УПЦ "Церковь и культура", депутат Одесского городского совета.

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир подписал указ, согласно которому настоятельница Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима (Шевчик) назначена заведующей историко-краеведческого музея "Православная Украина" Киевской епархии.

В 2006-2007 году игуменья удостоена премий "Женщина третьего тысячелетия" и "Лучший христианский журналист 2006 года".

Игуменья Серафима - автор 15 книг по истории православия и духовной культуры Украины.

