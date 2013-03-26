О едином учебнике Закона Божия в Русской Православной Церкви

Статья заведующего сектором православного образования Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иерея Алексия Алексеева и специалиста по воскресным школам сектора православного образования В.М. Матвеева опубликована на портале «Приходы».

Продолжительное время в воскресных школах в качестве основной книги для преподавания всех предметов использовалась хрестоматия «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. До сегодняшнего дня это пособие являлось единственным, которое описывало все аспекты православного вероучения и церковной жизни; оно долгое время было эталоном учебника для тех, кто изучает основы православного вероучения.

Однако, по словам самого автора, книга не является программным изложением преподаваемого материала. Об этом же говорил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей речи на епархиальном собрании города Москвы 28 декабря 2012 года. Он, в частности, упомянул, что «нужно избегать механического копирования учебников прошлого, следует искать новые способы подачи информации, выражения мысли, сохраняя при этом неизменной суть Божественного Откровения».

В течение последних десяти лет неоднократно предпринимались попытки переработать и дополнить хрестоматию протоиерея Серафима Слободского, однако создать на ее основе полноценный учебник так и не получилось. Можно упомянуть о таких заметных разработках, как, например, труды З.И. Зинченко «Детям о православной вере», протоиерея Бориса Балашова «Серия: Основы православной веры», недавно изданные рабочие тетради «Вертоград» Л.А. Захаровой.

В свете принятия Священным Синодом Русской Православной Церкви документов, регламентирующих деятельность воскресных школ, перечисленные пособия приобретают характер дополнительной литературы. Сама структура этих пособий не дает им возможности стать частью Единого учебно-методического комплекта (ЕУМК). Для того, чтобы быть частью комплекта, упомянутые пособия нуждаются в кардинальной переработке.

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах, вводит ряд новшеств в работу этих учреждений. В первую очередь, это адаптация учебно-воспитательного процесса к возрасту воспитанника, для этого вводятся три ступени обучения: дошкольная, начальная, основная. Стандарт определяет основные предметы на каждой из ступеней, их основное содержание, а также регламентирует примерное количество часов, необходимых для освоения того или иного предмета. Именно эти нововведения определяют форму и содержание нового учебно-методического комплекта.

Но и само определение «воскресная школа» предполагает особые требования к учебникам. По мнению членов рабочей группы по разработке ЕУМК, для качественного преподавания в приходских воскресных школах нужен не один учебник, а ряд учебно-методических комплектов по разным предметам и разных возрастных ступеней, объединенных в Единый учебно-методический комплект.

Комплект по каждому предмету унифицирован и включает в себя учебное пособие, рабочую тетрадь, методическое руководство для учителя, наглядное пособие, медиа-приложение.

Учебное пособие состоит из написанных доступным для ребенка языком тематических уроков с иллюстрациями, которые адаптированы к возрастным особенностям ребенка и, конечно, учитывают православную традицию. После каждого урока предлагаются задания проблемно-поискового характера. Пособие, как уже отмечалось ранее, не должно быть переработкой прошлого, но должно говорить о вечных истинах языком, понятным для современной молодежи.

Необходимой частью каждого комплекта является рабочая тетрадь, которая дополняет пособие в части закрепления пройденного материала. Рабочая тетрадь уникальна, так как позволяет работать не только на уроке, но и в домашних условиях. Задания, предлагаемые к выполнению, должны учитывать интеллектуальные способности ребенка и уровень его знаний, поскольку не все дети смогут пройти весь курс обучения в воскресной школе.

Методическое руководство для учителя является, по сути, планом-конспектом урока. Оно включает в себя поурочные разработки по темам, определяет цели, задачи и описание хода урока с полной методикой.

Наглядное пособие призвано создать в классе полноценную учебную среду, способствующую усвоению материала. Именно поэтому оно должно быть отпечатано на высоком полиграфическом уровне.

Медиа-приложение к курсу включает в себя вспомогательные материалы: презентации, видеофильмы, звуковое сопровождение (лекции, беседы, музыку, аудиоуроки).

По благословению председателя Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви создается ряд авторских коллективов, которые независимо друг от друга будет создавать учебные комплекты.

Учитывая тот факт, что в регионах страны существует множество интересных наработок, авторских программ, учебников, методик было принято решение объявить конкурс по написанию, разработке и изданию Единого учебно-методического комплекта. В конкурсе может принять участие каждый желающий. Для этого необходимо до 1 мая 2013 года направить заявку по адресу электронной почты spootdelro@gmail.com. Готовые проекты Единого комплекта, а также его отдельных частей необходимо будет отправить на рассмотрение экспертного Совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации в срок до 1 ноября для присуждения грифа Отдела. Лучшие разработки будут включены в ЕУМК, а получившие одобрение, но не вошедшие в комплект будут рекомендованы в качестве дополнительной литературы по предметам.

Перечень учебных пособий, рабочих тетрадей, методических руководств, наглядных пособий, медиа-приложений, планируемых к включению в ЕУМК, изложен в «Примерном перечне учебных и методических пособий, входящих в Единый учебно-методического комплекта к курсу "Закон Божий" в соответствии со "Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) русской православной церкви на территории Российской Федерации"». С примерным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Создание Единого учебно-методического комплекта для воскресных школ является беспрецедентным историческим событием для Русской Православной Церкви. Это соборное дело, в котором может поучаствовать каждый неравнодушный к проблемам православного образования в стране, при этом не только в качестве разработчика, но также и как издатель и благотворитель. Подобное масштабное мероприятие призвано не только помочь в создании учебно-методического комплекта, но и явить дух соборности, который всех нас объединяет во Христе.

