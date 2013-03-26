В Днепропетровске к 1025-летию Крещения Руси освятят храм Иоанна Крестителя

К 1025 годовщине Крещения Руси, которая отмечается 28 июля, в Днепропетровске освятят храм в честь Собора Святого Иоанна Крестителя. Об этом сообщил главы облгосадминистрации Дмитрий Колесников, сообщает "Днепр пост".

«По инициативе Днепропетровской епархии УПЦ будет освящен храм в честь Собора Святого Иоанна Крестителя. Это событие должно стать одним из наиболее ярких мероприятий на Днепропетровщине по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси»,— сказал Дмитрий Колесников.

Храм расположен в Днепропетровске на перекрестке улицы Миронова и Набережной им. Ленина. Строительство храма начали в 2007 году. Комплекс состоит из здания храма в виде греческого креста, а также смотровой площадки вокруг. Храм украшает бронзовая скульптура Иоанна Крестителя высотой 7,5 м.

Кроме того, в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси, по словам Дмитрия Колесникова, в городах и районах Днепропетровщины пройдут круглые столы с участием религиозных организаций, органов власти и общественности, где обсудят историческую ценность крещения Киевской Руси. Также в рамках празднования состоятся крестные ходы и праздничные молебны.

В музеях и библиотеках будут организованы тематические выставки, информационные часы, посвященные 1025-летию крещения Киевской Руси, в учебных заведениях области запланированы тематические уроки по истории христианства в Украине и духовного наследия украинского народа, а также просмотры кинофильмов о достопримечательностях культуры.