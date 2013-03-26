В Екатеринбурге 60 священников и мирян дали обет трезвости

В Екатеринбурге более 60 человек — священников и мирян — дали обет трезвости.

Молебен на изъявление обета совершил в Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбурга митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, сообщает сайт епархии.

Перед Богом, Его Святым Крестом, Евангелием и образом Пречистой Божией Матери верующие изъявили твердое намерение и дали крепкое обещание «не пить вина и ничего хмельного и одурманивающего, а также не соблазнять к тому других, равно не принимать никакого участия в различного рода зазорных играх и не произносить скверных, гнилых слов в грядущее время от сего дня впредь».

Принятие обета трезвости как упражнение в добродетели воздержания в период Четыредесятницы является традиционным для Православной Церкви, поскольку способствует достижению главной цели поста — очищению души и готовит христианина к достойной встрече праздника Пасхи.

Давшие обет в напоминание об этом важном событии получили обетные грамоты. Все, кто раннее уже давал обеты трезвости на разные сроки, свидетельствуют о положительных изменениях в своей жизни и в жизни своих родных.

Правмир