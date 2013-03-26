Вышла в свет грузинская «Энциклопедия православной кухни»

Тбилисским издательством «Диадема» выпущена в свет грузинская «Энциклопедия православной кухни». Иллюстрированное издание включает в себя более 2100 рецептов постных и скоромных горячих и холодных блюд, закусок, мясных, рыбных, молочных, овощных, фруктовых угощений, мучных изделий и напитков.

Фолиант был издан по благословению митрополита Тианетского и Пшавского Тадеоза (Иорамашвили). Гиви Каландадзе, автор-составитель православной кулинарной энциклопедии, включил в свой труд четыре раздела: «Традиции православных стран, их постная и скоромная кухни»; «Монастырская кухня»; «Правила приготовления церковного вина»; «Рецепты Патриархии Грузии для гостевых и праздничных трапез».

Консультировали автора энциклопедии главный трапезарий Грузинской патриархии м. Елена Бучукури, насельница женского монастыря Благовещания мать Глафира Бицадзе и руководитель департамента социальной защиты патриархии врач Зураб Варази.

«Не говоря уже об азиатских странах, в ряде которых готовят блюда из мяса собак, котов, змей, мышей и прочих неприемлемых для христиан в пищу животных, между православными и католическими странами есть существенные расхождения в вопросе мясного рациона.

Так, в отличие от католиков, православные отказываются от лягушатины, мяса угрей, улиток, моллюсков, черепах и некоторых других видов морских и наземных животных», пишет в предисловии к изданию Г.Каландадзе.

Далее автор-составитель отмечает, что в православных монастырях сложились своеобразные кулинарные традиции. Так, в Грузии некоторые пряности «перекочевали» из монастырских кухонь на столы мирян; в России знаменитый «бородинский» хлеб также ведёт свой род из монастырских пекарен; в святых обителях производили и производят мёд, в Грузии в последние годы на подъёме находится монастырское виноделие.

Пост является обычной нормой жизни православного христианина. В грузинской «Энциклопедии православной кухни» предлагаются сотни рецептов постных блюд не только национальной, но и русской, украинской, белорусской, румынской, греческой и болгарской кухонь.

Кулинарные рецепты распределены в соответствии с великими церковными праздниками. Рецепты постных и скоромных блюд предлагаются отдельно друг от друга.

Благовест-инфо