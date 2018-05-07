В Запорожскую епархию прибыли мощи Крестителя Руси

В Запорожскую епархию Украинской Православной Церкви 24 марта прибыла икона с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в епархиальном управлении, событие проходит в рамках епархиального Крестного хода, посвященного 1025-летию Крещения Руси.

Мощи святого равноапостольного князя Владимира прибыли в епархию по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Встреча иконы с частичкой мощей состоялась в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья.

По случаю встречи великой святыни Православного мира, состоялось торжественное богослужение, которое возглавил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

До 29 марта мощи будут прибывать в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья. Затем они посетят все крупные храмы епархии.

Это событие особенно важно для всех верующих, так как проходит в дни Великого поста.

- Сегодняшний день — день торжества православия, ликует вся полнота Православной церкви и особенно ликует запорожская паства. Князь Владимир - как его называли в народе, Ясно Солнышко, который крестил Русь Святую, сегодня пребывает в нашем богоспасаемом граде Запорожье. Важно помнить, что он принял веру православную не ради каких-то политических выгод или амбиций, а ради одного - чтобы Русь могла спасаться через Христа, - отметил архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

В средине 17 века митрополит Петр (Могила) стал обладателем мощей, которые были найдены при раскопках Десятинной церкви в Киеве . Они находились в мраморном саркофаге с надписью, удостоверяющей их принадлежность великому князю Владимиру.

Долгое время мощи хранили в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Часть мощей были переданы в Свято-Успенский собор московского Кремля. В 2005 году, по просьбе митрополита Киевского и всея Украины Владимира, часть мощей вернули в Украину.

Святому равноапостольному князю Владимиру молятся от всякого зла, об избавлении от смертоносных болезней, о спасении от врагов, напастей и бед.

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука напомнил, что в этом году исполняется 1025 лет крещения Руси. Когда князь Владимир сам принял христианство, крестил Русь и призвал народ следовать его примеру. Слова владыки цитирует "Репортер" :

«Зачем он это сделал? Мы сейчас много можем говорить, экономических выгод привести, политических выгод, которые приобрел якобы князь Владимир, крестившись. Но мне бы хотелось обратиться к каждому из вас и призвать, чтобы вы еще и еще раз обратили свое внимание на житие этого святого. Князь Владимир. Кем он был? Управителем Киевской Руси. Государства… И если бы это было только ему выгодно, князю Владимиру, то наверное не было бы в нашей церкви и храмов православных, и не было бы столько угодников. Потому что всякая идеология появляется в свое время. Когда она имеет необходимую для этого почву. Сменились времена, эпохи, но вера наша православная стоит и утверждается. 1025 лет разделяет от того судьбоносного момента нас свами. Но 1025 лет свидетельствуют нам о том, что наша вера непоколебима», - сказал архиепископ Лука, призвав к единству ради православной веры.

Говоря о разобщении верующих, Владыка привел пример Ария. Вследствие распространения его ереси был созван первый вселенский собор: «Он был красноречив, он был властен. За ним шли люди. И он пользовался этим. Он вел людей не ко Христу. Он стал учить из-за благих намерений якобы, что бог Иисус Христос –такая же тварь, имеет такую же человеческую плоть».

«Больно, что есть среди нас люди, которые увлекаются за этими лжепророками. А цель их только одна – своя выгода. А что является свидетельством? Только одно – есть ли в этих людях любовь или нет. О какой любви мы можем говорить, когда людей выталкивают из храмов и запрещают причащаться всего лишь по одному признаку, что они не являются якобы членами общины. Но община это все те, кто пришли ко причастию и соединились со Христом. Нет в наших храмах поименных списков, и не стоит на входе человек или священник и не проверяет - ты пришел по списку? Или ты того батюшку почитаешь или иного. Или какой ты партии. Нет в нашем храме этого. А в этих сектах, расколах – есть, – рассказал Владыка Лука. – Мы призваны свидетельствовать о Христе. Как это сделать? Любовь вот свидетельство. Единственное и самое верное. Непоколебимое. Там, где нет любви, нет истинной веры».

«Вирус. Страшный вирус неверия сейчас особенно усиливается в нашем обществе. Посмотрите, к чему сейчас звучат призывы некоторых лжепатриотов. Я не боюсь этого слова. Потому что князь Владимир был патриотом. И он призывал к молитве в первую очередь. Не к войне. Не к восстаниям, не к каким-то дебошам и тому подобное. А к молитве, – подчеркнул Владыка. – Как мы можем противостоять? Это опять прививка – наше с вами единство. Это единственная профилактическая мера, которая помогает нам защититься. Не осуждать, не роптать, любить друг друга».

Как пример архиепископ Лука привел наказания детей, объяснив, что их наказывают для того, чтобы они понимали, что такое добро и что такое зло. «Но не из-за жестокости. И даже если есть в церкви епитимья, то это только для исцеления человека. Но если человек не желает нести епитимью, если человек не желает исправляться, что нам делать – нам с таким человеком лучше не общаться. Нам лучше молиться за этого человека. Чтобы господь его вразумил», – отметил Владыка.

«Мне как врачу очень просто приводить медицинские примеры. Есть зараза и в нашем православном сообществе. Это страшная зараза, которая проникла в 2004 году. И заразила все наше общество. И сейчас эту заразу пытаются муссировать. Эту заразу вновь выпустить на свободу. Заразились. Теперь можно бунтовать в церкви. Теперь можно решать, выйдя толпой, все что угодно. А самое страшное, что посмотришь – суть того, за что выступают – за свои личные интересы», – подчеркнул Валадыка.

Архиепископ Лука призвал запорожцев молиться друг о друге, сеять любовь – то доброе лекарство, которое оградит от всяких невзгод.

29 марта в 12.00 мощи святого прибывают в Свято-Георгиевский храм (Осипенковский микрорайон), а в 16.00 мощи перевезут в Свято-Никольский храм по ул. Песчаная, 8.

31 марта в 12.00 мощи будут встречать прихожане в селе Марьевка Запорожского района, а в 17.00 их перевезут в Вольнянск.

1 апреля в 10.00 мощи прибывают в пгт Новониколаевка, в 17.00 — в Орехов.

2 апреля в 11.00 - в пгт Михайловка.

3 апреля в 11.00 - в Каменку-Днепровскую.

4 апреля в 11.00 — в Энергодар.

5 апреля в 10.00 — пгт Веселое, в 15.00 — в с. Константиновка, Мелитопольского района, в 18.00 мощи перевезут в Мелитополь, где они пробудут по 9 апреля.

Великая святыня Православного мира будет прибывать на территории Запорожской епархии до 9 апреля.

Анастасия Горобец - для "УНИАН-Религии".

Фото: Андрей Глущенко