В Черниговской области горела церковь УПЦ КП
16:24, 25 марта 2013Православие
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Причина пожара устанавливается
В Черниговской области горела церковь. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.
В г. Бобровица вчера произошел пожар в здании церкви Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащей УПЦ Киевского Патриархата. Храм построен в 1992 году. Огнем поврежден алтарь, облицовка стен и потолка. Сейчас причина пожара и ущерб устанавливаются.
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