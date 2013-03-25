Патриарх Кирилл наградил медалью парня, спасавшего утопающих

24 марта после Божественной литургии в московском храме святителя Николая на Трех Горах Константину Миронову, руководителю Московско-Богородского отдела Организации российских юных разведчиков, ответственному за молодежную работу в приходе упомянутого храма, была вручена медаль Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского I степени. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил этой медалью К.Миронова «во внимание к совершенному мужественному поступку — спасению утопающих», сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

Вручая награду, настоятель храма, председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, в частности, сказал: «Константин, которого мы хорошо знаем как верующего, доброго, чуткого на чужую беду и радость человека, занимается воспитанием детей и юношества. Занимается и в Организации российских юных разведчиков, и в нашем приходе, и на площадке различных общественных дискуссий. Но в мире, где очень обесценились слова, лучшее воспитание — это воспитание поступком, примером. И Константин показал, что способен такой пример подавать.

Сердечно благодарю Святейшего Патриарха за высокую оценку поступка нашего приходского труженика. Надеюсь, что этот пример и подобные ему, которых в нашем обществе немало, но о которых очень редко говорят, станут лучше известны и помогут живому воспитанию молодых людей».

Рассказывает супруга Константина Миронова Полина: «В ночь с 17 на 18 декабря прошлого года мы с мужем стали свидетелями аварии, произошедшей в Москве. Автомобиль с водителем и пассажиром ушел под воду. Водоем оказался очень глубоким. Холодная вода, лед, ночное время. Пассажирке удалось самостоятельно выбраться из машины и всплыть на поверхность, но ее подруга оставалась на дне.

В этот поздний час рядом оказались только мы и еще двое молодых людей, один из которых первым прыгнул в воду. Однако сил у него не хватило — появившаяся на поверхности девушка начала уходить под воду вместе с ним. В этот момент Константин поплыл на помощь в одежде и обуви. Плыть пришлось достаточно долго в грязной ледяной воде. Константину удалось перехватить девушку и освободить тонущего молодого человека. Уже на берегу всех погрузили в нашу машину и довезли до ближайшего магазина, где в ожидании карет скорой помощи нам пришлось самостоятельно оказывать пострадавшим первую помощь.

Хуже всего пришлось молодому человеку, который первым прыгнул в воду — он постоянно терял сознание от переохлаждения. Константин, несмотря на приступ астмы, до приезда скорой помощи держал его на руках, отогревая под тепловой пушкой и не давая отключаться. Скорая ехала очень долго. Не менее часа пришлось растирать и греть пострадавших.

Отдельно стоит отметить самоотверженный поступок Дмитрия Козлова, который первым ринулся на помощь утопающим. Он первым подоспел к месту аварии и вошел в воду. Холод и усталость не позволили ему самостоятельно помочь потерпевшим. Но смелость его заслуживает не меньших похвал и высокой оценки. Слава Богу, тяготы той ночи не отразились на здоровье Дмитрия, хотя ему пришлось провести несколько недель в больнице.

Судьба девушек, попавших в аварию, также сложилась удачно. После выписки из больницы девушка-водитель спустя короткое время вернулась к нормальной жизни и вышла замуж. Ее спутница, нашедшая в себе силы выплыть из затонувшего автомобиля самостоятельно, продолжает учиться и жить полной жизнью. Но память о той ночи останется у них надолго. Ведь лишь Господу Богу известно, как случилось так, что люди, спасшие им жизнь, оказались в столь поздний час в столь отдаленном районе Москвы. Ведь все они, как оказалась позже, живут далеко от места событий и абсолютно случайно были рядом».

Сам Константин так сказал о произошедшем: «Знаете, когда Дмитрий — молодой человек, который первым прыгнул в воду спасать девчонок, — был в больнице, мне позвонила его мама. Она долго благодарила за сына и говорила, что это сейчас редкость, чтобы кто-то помог. Мне было обидно это слышать. За нас всех обидно. Пока мы доставали из воды девушек, прибежало много мужчин. Часть из них спустились в воду, чтобы помочь нам выбраться и принять тех, кто не мог сам передвигаться. Один, когда прыгал через парапет, по-видимому, сломал руку и сильно извинялся, что может помогать только одной.

Когда происходят аварии, посмотрите, сколько людей спешит на помощь! Нас заставляют думать, что мы — общество бездушных людей. Нас хотят представить не просто бездушными, но бездуховными. Россия не такая! Господь дал нам силы, которых у нас не было, для спасения погибающих. Господь даст силы нашей стране и народу, а мы должны достойно принимать милости, которыми Он нас щедро одарил».

При вручении медали отец Всеволод отдельно поблагодарил Полину, Дмитрия Козлова и всех людей, которые откликнулись на призывы о помощи и помогали пострадавшим выбираться на берег. Дмитрию Козлову была вручена икона святого страстотерпца царя Николая.