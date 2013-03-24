Патриарх Кирилл: Человеческая история завершится торжеством веры

24 марта, в неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин Торжества Православия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. После чтения Евангелия Святейший Владыка произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Сегодня Церковь отмечает первое воскресенье Великого поста, праздник, который именуется Торжеством Православия. А прошлое воскресенье, накануне Великого поста, именовалось воскресеньем изгнания Адама из рая. С одной стороны, изгнание первых людей из рая, исключение их из общения с Богом, с другой — торжество веры. А между этими двумя событиями — особое время поста, углубленной молитвы, покаяния, размышлений о своей жизни, о своих грехах.

Полагаю, что для многих это было время принятия важных решений. Кто-то решил освободиться от дурной привычки, кто-то — принципиально изменить отношения с ближними, с женой, с детьми, с родителями. Кто-то принял другие важные решения, движимый голосом совести и желанием принести подлинное покаяние пред Господом. Кто-то, может быть, никаких решений не принял, а просто с сокрушенным сердцем молился Господу о прощении грехов. А кто-то и этого сделать не успел, но еще шесть недель отделяют нас от Пасхи Господней, и за эти шесть недель можно многое сделать.

Эти временные границы — с одной стороны, изгнание Адама из рая, с другой, торжество веры — являются символическими границами человеческой истории, границами человеческого бытия. В самом начале истории человек согрешает против Бога, перестает Богу доверять, перестает верить в то, что закон жизни, предложенный Богом, является правильным законом. Он не доверяет Богу, а потому и теряет послушание к Нему, ведь подлинное послушание там, где доверие; и разрывается связь человека с Богом. Поскольку все то, что произошло с первыми людьми, через грех исказило их природу, то они уже не могли оставаться в общении с Богом и были удалены от этого общения. А образом этого удаления человека от общения с Богом явилось изгнание из рая.

Но Бог не оставил род человеческий. По крайней мере трижды Бог входил в человеческую историю, обращаясь к людям с призывом восстановить союз с Ним. Первый такой призыв был обращен почти за 2 000 лет до Рождества Христова к кочевнику по имени Авраам, из Ура Халдейского, который находился на территории нынешнего Ирака. У Авраама были свои стада, многочисленный скот — человеком он был состоятельным. Но обратился к нему Господь с повелением: «Все оставь и иди в другую землю, которую Я тебе укажу» (см. Быт. 12:1), — то была земля Ханаанская, нынешняя Палестина.

Несомненно, Авраам был человеком расчетливым, умным. Он понимал, чем грозит дальний переход с имуществом, со скотом через пустыню. Наверное, нормальная реакция на этот призыв была бы примерно такой: «Мне и здесь хорошо, я имею то, что имею, и ни в чем не нуждаюсь. Я не хочу рисковать ни самим собой, ни близкими своими, ни имуществом своим». Но Авраам слушается Бога и идет в землю Ханаанскую. А там его постигает еще одно испытание. Бог говорит ему: «Принеси Мне в жертву своего единственного сына», — то есть единственную надежду, потому что Авраам и жена его были уже в почтенном возрасте (см. Быт. 22:1-13).

Все обрывалось с гибелью наследника. Для древних людей это была жизненная катастрофа, потому что только в многочадии была сила, только большая семья могла себя оборонять, только она могла себя экономически обеспечить. Но что же делает Авраам? Он слышит Бога и, повинуясь Ему, заносит нож. Однако мы знаем, что Господь удержал его руку и в ответ на эту верность и на это послушание установил с Авраамом завет, союз, обещая ему большое и сильное потомство (см. Быт. 22:16-17). Авраам совершил обратное тому, что сделал Адам, — он восстановил доверие к Богу, он поверил и послушался Его.

Еще раз Господь входит в человеческую историю, когда обращается к избраннику Своему Моисею и повелевает ему вывести народ из земли Египетской опять в землю Ханаанскую (Исх. 3:10). Тогда израильский народ находился в плену и не мог покинуть Египет. Израильтяне были рабами, лишенными своей воли, — над ними была воля фараона. Как же можно было поднять, вопреки воле фараона, многотысячный народ и двинуться через пустыню в землю Ханаанскую? Опять-таки, с человеческой точки зрения это был безумный поступок — либо фараон уничтожит всех, либо люди сами погибнут в пустыне… Но Моисей слушается Бога. Он принимает Его волю и в полном послушании, несмотря на огромные риски, совершает то, что Бог повелел ему совершить. И на горе Синай Господь дает Моисею скрижали Завета, дает нравственные правила жизни, которыми должен был утверждаться тот самый завет, союз, что установил Он с праотцем Авраамом.

И в третий раз Бог входит в человеческую историю совершенно особым образом. Ни заповеди, ни заветы, ни союзы, которые ранее учредил Господь, не удерживали людей от греха, потому что грех вошел в человеческую природу и действовал в них по наследству. Вина за грех лежала на людях, и для того чтобы ввести их в подлинное общение с Собой, чтобы наполнить завет, союз таким содержанием, которое открывало бы людям дорогу для возвращения в рай, Бог Сына Своего посылает в мир — для того чтобы Он, безгрешный, Жертвой, принесенной Богу, Жертвой Голгофской, смог искупить грехи человеческие и избавить от вины за грех Адама и все другие грехи.

Господь совершает эту величайшую миссию и восполняет закон, данный Моисею, великими заповедями, которые поднимают человеческую этику на ранее недостижимую высоту, которые открывают Божественную перспективу человеческой жизни. По искупительным заслугам Сына Своего, в ответ на невинную Жертву и в ответ на веру и послушание Бог дает всем людям, которые принимают этот новый с Ним завет, часть Своей Божественной жизни, Божественную благодать, которая способна помочь людям исполнять Божественные нравственные заповеди.

Все, что мы знаем о деле спасения, совершаемого Богом в отношении людей, мы почерпаем из Божественного откровения. Сам Господь сказал нам обо всем этом. Его слова были записаны древними писателями, жившими несколько тысячелетий назад, а затем святыми апостолами, жившими 2 000 лет тому назад. Его слова известны, но в истории было много попыток исказить это Божие откровение, придать ему такой смысл и такое толкование, которое выхолащивало бы саму суть Божественного слова. Мы знаем, что борьба за чистоту Божественного откровения, за чистоту сохраняемого в человеческом роде Божественного слова была нешуточной. Почти все первое тысячелетие было борьбой Церкви за чистоту Божественного откровения. Церковь хранила это откровение, ограждала его от искажений, защищала и передавала последующим поколениям как величайшую драгоценность, которую Бог благоволил вложить в человеческую историю.

Торжество Православия — это праздник, который был учрежден в честь победы над одним из опасных еретических заблуждений — иконоборчеством, или отрицанием иконопочитания. Когда устанавливался этот праздник, многие верили, что никогда более не будет попыток исказить слово Божие и замутнить смысл Божественных заповедей. Мы знаем, что эти надежды не оправдались. Наверное, до скончания века враг рода человеческого будет смущать умы, будет искушать, будет провоцировать на действия от полного неприятия слова Божия до хитроумного его искажения, вплоть до утраты всякого смысла.

Человеческая история наполнена многими подвигами людей — борьбой с самими собой, борьбой со своими грехами, борьбой за чистоту слова Божия. И в какой-то малой мере первая седмица Великого поста дает нам отблеск этой истории, ведь мы тоже многое пережили за эти дни: и молитву, и самоиспытание, и исповедь, и покаяние; и сегодня мы празднуем торжество нашей веры. Верим, что и человеческая история, которой присуще всё — и отказ от Бога, и героическое хранение веры, и страшные искушения, соблазны, преступления, и величайшие взлеты человеческого духа, и явления святости — всё это завершится торжеством веры.

И ни на одно мгновение не сомневайтесь в этом! Все пройдет — и беды, и скорби, и конфликты. Все пройдет — и попытки разрушить веру, исказить ее, оторвать людей от Бога, вновь поставить их в позицию богоборцев, не принимающих Бога и не желающих Его слушать. Все пройдет, и в завершение истории — торжество веры. Это торжество будет на грани истории и метаистории, начала вхождения Божиего Царства во всё творение и преображения тварного мира по закону устроения райской жизни, — той самой, которую через грех потеряли люди.

Пусть небольшой опыт духовного поиска, который многие пережили в течение первой седмицы и, я надеюсь, многие обретут в последующие дни Великого поста, откроет нам видение той Божественной перспективы, в конце которой — немеркнущее сияние Божественной славы, причастниками которой будет каждый, кто верит в Бога, принимает Его закон и слушает Его голос. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси