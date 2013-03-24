Патриарх Кирилл посоветовал верующим пересмотреть свое окружение

23 марта, в канун недели 1-й Великого поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Дорогой отец Тихон! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я рад возможности завершить первую седмицу Великого поста торжественным всенощным богослужением в Сретенском монастыре. Это была особая седмица, особенно для тех, кто имел возможность посещать храм. Но и для тех, кто не имел такой возможности, само воспоминание, сама мысль о том, что мы вступили на поприще Святой Четыредесятницы, несомненно, накладывали благоприятный отпечаток и на мысли, и на дела. Многие люди именно на первой седмице Великого поста принимают важные решения, касающиеся перемен в их жизни.

Об этих переменах я и хотел бы сказать несколько слов. Грех, который проявляет себя во многих пороках, всегда несет зло человеку. Это легко доказать. Известно, что природа греха особым образом, с особой полнотой проявляет себя в таких пороках, как гордость, ложь и злоба. Известно также, что гордость порождает другие пороки, такие, например, как гнев и зависть. А теперь давайте спросим себя: гнев и зависть могут принести человеку мир, покой, радость, тишину? Нет. Но ведь это проявления гордости, которая многими даже не воспринимается как грех.

Ну, а если говорить о лжи? Производными от лжи являются лицемерие, лесть, двоедушие. Может ли быть счастливым человек, живущий двумя жизнями, расколотый, лишенный внутренней целостности, думающий одно, говорящий другое? Такой человек не может быть ни счастливым, ни сильным.

Ну, а если говорить о злобе? Злоба — это совершенно особое проявление греха. Господь создал человека по образу Своему, но в Боге нет злобы. Значит, злоба в нас — не от Бога, злоба в нас от темной силы. И если злоба тотально захватывает человека, если она формирует его мысли, чувства и дела, то этот человек становится глубоко несчастным.

Давайте максимально напряжем свою память и вспомним: мы видели счастливым хоть одного злого человека? Он может быть внешне благополучным, он может быть богатым, он может занимать высокое положение, но может ли он быть счастливым, живущим мирной, спокойной, радостной жизнью, в окружении близких ему, любимых людей? У злого человека нет любимых людей, потому что любовь и злоба несовместимы.

Что же получается? Грех приносит человеку несчастье, а иначе и быть не может.

Пороки имеют иногда вид некоего удовольствия или, как говорят святые отцы, доставляют людям мнимое удовольствие. Но, в конце концов, все это оборачивается бедами, скорбями и муками человеческими. Поэтому встать на путь добродетелей — значит встать на путь, ведущий нас к счастливой жизни. А идти по пути греха — значит идти навстречу испытаниям, скорбям, несчастью. Поэтому те, кто в течение этих семи дней принял решение изменить свою жизнь от греховной к добродетельной, поступили правильно. А те, кто еще не принял такого решения, особенно касающегося отдельных, наиболее мучительных пороков, должны были бы его принять в течение Великого поста.

Ну, а что касается добродетельной жизни? Как же стяжать эту жизнь? Это непросто — для этого нужно соблюсти несколько условий, и вот сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами об одном таком условии, необходимом для формирования добродетельного образа жизни.

Человек, как говорят ученые, — это существо социальное. Человек формируется через общение с другими. Общественная среда является жизненной средой человека, поэтому огромное влияние на него оказывает общение с другими. Через общение мы не только получаем информацию — например, обучаясь в школе, в институте или просто читая книги, набирая знания. Через общение мы еще и воспринимаем некую энергетику — это можно назвать психологическим влиянием одного человека на другого. Каждый знает, что общение с другими людьми, в конце концов, духовно небезразлично, потому что, обладая той или иной энергией — доброй или злой, мы ее распространяем, подвергая воздействию этой энергии тех, кто нас окружает. Кроме того, через общение мы имеем жизненные примеры, а мы знаем, как важен пример, в частности, для воспитания детей. Не имея примера, невозможно воспитать человека таким, каким хотелось бы.

Ну, а что же происходит, когда нас окружает злые люди? Замечательно сравнивает воздействие злого человека на окружающих святитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что вред от злого человека не меньше, чем от укуса ядовитой змеи. И это действительно так. Мы хорошо знаем, что не следует общаться с инфекционными больными, а уж если общаться, то с огромными предосторожностями, как это делают врачи. Они надевают повязки, а если инфекция очень опасная, — даже специальные костюмы, чтобы инфекция не коснулась тела. А если человек духовно инфицирован, если он распространяет духовную инфекцию, а мы ее не видим? Ведь эта инфекция невидима, и распознать ее моментально невозможно — лишь только по последствиям.

Тот же Златоуст сравнивает воздействие злых людей на людей духовно здоровых с заразой, которая распространяется от прокаженных, и утверждает, что заражение проказой и заражение от злого человека — это вещи сопоставимые, только одно ранит тело, а другое — душу.

Ну, а что же нам делать? Как распознать духов? Как распознать людей? Одним из условий формирования добродетельного образа жизни является подбор близких, знакомых, друзей, — того особенно узкого круга людей, которые тебя окружают и которые, входя с тобой в тесный контакт, несомненно будут оказывать влияние. Это особенно важно помнить людям молодым, открытым к общению, которые, не имея жизненного опыта, нередко не могут сразу оценить человека, распознать правду и ложь, увидеть лицемерие или понять, что человек этот распространяет опасную духовную заразу. Поэтому подбор окружения, выбор друзей, особенно выбор спутника жизни имеет огромное значение для человека и во многом определяет его способность идти по пути добродетели.

Но в наше время круг общения у каждого человека может быть неограничен. Мы живем в так называемом открытом информационном обществе, на нас распространяется огромный поток информации, и сколько же в этой информации злого, губительного, ядовитого, сколько духовной инфекции! Что же делать? То же самое, что и при подборе друзей: осмотрительно выбирать, что читать, а что не читать, что смотреть, а что не смотреть.

Я вспоминаю состоявшуюся однажды дискуссию с руководителями наших телевизионных каналов. Когда, выражая озабоченность очень многих людей, я сказал, что, к сожалению, на некоторых каналах идут передачи, которые наносят прямой духовный ущерб личности и с этим надо что-то делать, я в ответ услышал следующее: «не хочешь — не смотри. Каждый зритель, каждый человек может выбирать нажатием кнопки». Так вот, я хочу повторить то, что сказал руководитель одного из наших телеканалов: не смотрите. Нажатием кнопки ограждайте себя от духовной заразы. Я почти уверен, что мои слова вызовут поток критики и кто-нибудь скажет: «как же так, человек должен быть открытым к информации, нельзя закрываться». Ответ прост: не смотри, если видишь в этом опасность, не читай, если чувствуешь, что в твою душу входит грех. И уж если об этом говорят светские люди, ответственные за средства массовой информации, то нам принять на вооружение такой подход к отбору информации Сам Бог велел.

Как-то я прочитал отрывок из статьи одного из тех авторов, которые распространяют духовную инфекцию, и вот он сетует на то, что мы, мол, пишем-пишем, говорим-говорим, а люди-то все равно в храм ходят! И делает вывод: наверное, они нас не читают. Так вот, я хотел бы ответить этому человеку: я призываю не читать ни вас, ни подобных писателей и журналистов, с тем чтобы люди могли хранить свою автономию, внутреннюю свободу. И это не слабость, а разумный подход к определению тех, с кем следует общаться, а с кем общаться не следует. Думаю, что пример здорового человека в инфекционной палате может помочь понять логику подобных рассуждений даже тем, кто очень бы не хотел, чтобы верующие люди отказывались потреблять информационный продукт, несущий в себе бациллы неизлечимых духовных болезней.

От общения во многом зависит образ нашей жизни — от выбора друзей, знакомых, спутников жизни, от того, что мы читаем, что мы смотрим; и наше время требует особо вдумчивого, проницательного, прозорливого взгляда на окружающий мир. Без этого трудно сформировать добродетельный образ жизни — тот самый образ жизни, который приводит людей не к мнимому счастью, не к побрякушкам, которые выдаются за подлинные ценности, а к подлинным ценностям бытия, к тем ценностям, которые Бог возжелал разделить вместе с нами, создав нас по образу Своему и призвав к подобию Себе. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси