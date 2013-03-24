Сегодня вселенские святыни прибудут в Святогорскую Лавру

Сегодня 24 марта Всеукраинским крестным ходом ковчег с частицей Животворящего Креста Господнего и частицами мощей святых равноапостольных Константина и Елены прибудет в Успенскую Святогорскую Лавру.

Этот масштабный крестный ход проходит по городам Украины по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира в честь 1700-летия Миланского эдикта. За полгода он посетит 51 город, 2 Лавры - Святогорскую и Почаевскую.

Дончане уже имели возможность поклониться этим великим реликвиям - с 14 по 16 марта этого года они находились в Свято-Николаевском архиерейском соборе.

И вот сегодня, 24 марта, в 15.00 вселенские святыни снова будут на донецкой земле - в Успенской Святогорской Лавре. Здесь перед ними будут постоянно совершаться акафистные и молебные пения.

Святыни в Святогорской обители буду находиться до 26 марта. Во вторник, 26 марта, в 12.00 Крестный ход со святынями из Донецкой епархии отправится в Изюмскую. Там святыни будут находиться до 27 марта в Свято-Вознесенском соборе.

Донбасс Православный