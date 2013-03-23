В киевской галерее «Соборная» состоится великопостный концерт

24 марта в 17.00 в праздник Торжества Православия впервые в Киеве, в галерее «Соборная» пройдёт великопостный концерт, сообщается на сайте Духовно-просветительского Центра УПЦ в честь Воскресения Христова.

«Постное время светло начнем» – так называется программа, которую представит Академический православный хор, собранный специально для проведения Великопостного концерта из молодых православных музыкантов Киева.

Наряду с монодийными песнопениями в их первоначальном виде хор исполнит произведения древних распевов в обработках и гармонизациях современных авторов.

Музыкальные номера концерта будут сочетаться с комментариями известных богословов, регентов праздничного монастырского хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря – протодиаконов Димитрия Болгарского и Николая Лысенко.

Великопостные концерты – уникальное явление русской музыкальной культуры, не имеющее аналогов в мире. Традиция их проведения прервалась в 1917 году.

В дореволюционной России в период Великого поста прекращались всяческие увеселения. Театральная жизнь замирала, а концертная жизнь, напротив, активизировалась. Первый Великопостный концерт состоялся в Санкт-Петербурге в 1764 году. Начало регулярным Великопостным сезонам положил Алексей Федорович Львов, директор Придворной Певческой Капеллы и автор музыки гимна «Боже, царя храни».

Великопостные концерты посвящались исключительно богослужебным песнопениям, поскольку Высочайшим повелением было запрещено «в публичных концертах смешивать духовную музыку со светской музыкой и оперной». В концертных программах раскрывалась история русского церковного пения, от средневековых распевов до произведений современных мастеров.

Особый расцвет великопостные концерты получили в 90-е гг. XIX – 1-е десятилетие XX века. В концертах принимали участие лучшие хоры – Придворная певческая Капелла, Синодальный хор, архиерейские хоры.

Правмир