На Черниговщине к 1025-летию Крещения Руси будет написана икона

На Черниговщине, в Прилуках к 1025-летию Крещения Руси будет написана икона «Собор прилукских святых».

Как сообщает газета "Ведомости Черниговщины", ссылаясь на слова Прилукского благочинного Нежинской епархии протоиерея Николая Котеленец, на иконе будут изображены небесные покровители края, которые родились в Прилуках или были связаны с этими местами. Это святитель Иоасаф Белгородский, митрополит Димитрий Ростовский, священномученики епископ Могилевский Иоасаф, епископ Прилукский Василий, архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр и преподобный Синесий.

Также ожидается, что в этом году Прилукской общеобразовательной школе № 13 будет присвоено имя святителя Иоасафа Белгородского.

19 марта исполком Прилукского городского совета утвердил план мероприятий по празднованию 1025-летия Крещения Руси.

В рамках празднования запланированы тематические выставки в учебных заведениях, встречи учащихся со священнослужителями. Также в школах и гимназиях пройдут тематические уроки христианской этики, будут показаны видеофильмы «Берегите святыни наших душ», «Сказание о Крещение», «Крещение Руси - первый праздник Отечества», «Владимир Великий».

Вместе с тем обсуждалась возможность проведения праздничного богослужения на площади Иоасафа Белгородского с участием Преосвященнейшего Иринея, епископа Нежинского и Прилукского – с крестным ходом и освящением часовни святителя Иоасафа.

Кроме того, в юбилейный для православия год будет издан фотоальбом с архивными фотографиями храмов Прилук и Прилукского района и с жизнеописанием святых покровителей края.

