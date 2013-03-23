Предстоятель УПЦ вручил орден российскому актеру Сергею Маковецкому

21 марта Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре встретился с известным российским актером Сергеем Маковецким.

На встрече также присутствовали секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко и президент международного фестиваля православного кино «Покров» Андрей Деркач.

Блаженнейший Митрополит Владимир благословил Сергея Маковецкого на труды во славу Божию и наградил орденом Украинской Православной Церкви святителя Николая Чудотворца.

Получая награду, Сергей Васильевич отметил:

«Я очень благодарен, Ваше Блаженство, за ту великую награду, и буду стараться работать во славу нашей Церкви. Буду рад участвовать в тех проектах, которые будут прославлять Православие, Церковь и всех наших людей».

Сергей Маковецкий родился в Киеве. За свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в частности, таких как «Поп» и «Чудо».

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