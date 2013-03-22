Протоиерей Александр Авдюгин советует десять книг на Великий Пост

Фома

Михаил Шолохов — Судьба человека

В этой небольшой повести Михаил Шолохов – Достоевский советского времени, вернее советского военного времени, когда грани характеров обнажены и суть человеческая видна сразу. Я не знаю, был ли знаком Шолохов с библейской «Книгой Иова», наверное все же знал эту ветхозаветную историю, но то, что герой повести мучительно ищет ответа о смысле жизни, о причине страданий и находит ответ на них, роднит Андрея Соколова с пророком.

Борис Пастернак — Доктор Живаго

Удивительный роман, где главный герой, как и сам автор, умеет переживать чужую боль, как свою личную, где «Я» героя, растворяясь в сострадании к ближнему все же не умаляет себя, как Богом данную личность. Немного существует книг, где понятие «радость страдания» не вызывает недоуменного вопроса: «Это как?» По сути, тема романа это жизнь, смерть и воскресение. Недаром в окончании ее вот эти строки:

«Но книга жизни подошла к странице,

Которая дороже всех святынь.

Сейчас должно написанное сбыться,

Пускай же сбудется оно. Аминь».

Александр Пушкин — Повести

Читано, перечитано говорите? А вы все же раскройте еще раз томик с пушкинской прозой и обязательно найдете не только новое в наизусть знаемых сюжетах, но и укрепитесь в мысли, что любая страсть греховная любовью побеждается и ей же врачуется.

Габриэль Гарсиа Маркес — Полковнику никто не пишет

Повесть об одиночестве. Здесь все: нищета, голод, болезни, непонятность дальнейшего бытия, бюрократическое равнодушие тех, кто в силе и власти что-то изменить и, в тоже время, стоическое противостоянии героя всем этим испытание. Это гимн веры человека в торжество справедливости.

Джон Толкиен — Властелин колец

Библия фэнтази. В христианской сути этого произведения сомнений уже ни у кого нет, но в нем есть еще одна особенность: точные определения характеров и поступков именно с библейской точки зрения. Хочешь узнать, почему сатана стал сатаной? Вот оно: «Он начал с того, что возжаждал света, но для себя одного.» Или возникает вопрос, как через промысел Божий злодей может добро творить? Вспомните, как Горлум подкрался и откусил палец Фродо вместе с Кольцом. Обрадовался от радости и тут же упал в вулкан, унося с собой Кольцо. Злодей совершает доброе дело, не понимая, что обращает зло в добро.

Леонид Филатов — Про Федота-стрельца, удалого молодца

Абсолютно христианская сказка с широтой русской души, где от праведности до греха «пропозиция одна», где, как и у нас на исповеди – вечный поиск того, кто виноват в грехе собственном. Кто еще так может искрометно прощать обидчиков? Только Федот-стрелец:

«Мы посадим вас в бадью,

Кинем в море и адью!

……………….

И неси вас окиян

Прям на остров, на Буян!

Ну, а чтоб не одичали,

Вот вам личный мой баян».

Ганс Христиан Андерсен — Сказки

Андерсен интересен для всех, независимо от возраста и образования. Каждая сказочная история абсолютно современно. Это тот автор, которого всегда надобно читать, когда на сердце тяжело или всякие искушения вкупе с преткновениями одолевают.

Федор Достоевский - Братья Карамазовы

Знаю, что на Западе для того, чтобы понять, что же такое «русская душа» советуют изучать именно этот роман. Не знаю, насколько данный совет помогает иноземцам, но для меня «Братья Карамазовы» стал книгой, где ясно видно, что такое грех, откуда он взялся и как сделать так, чтобы услышать стук Христа в твое собственное сердце.

Александр Грибоедов - Горе от ума

Современная пьеса, с героями нынешнего времени, почему то говорящими на языке XIX века и те же года живущими. Прислушайтесь, присмотритесь и обязательно увидите и Молчалина с его «в мои года не должно сметь своё суждение иметь» и Скалозуба с требованием «и чтобы зло пресечь, собрать все книжки бы, да сжечь!». Как и каждый день многие из нас (и я первый) по фамусовски восклицаем: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?!».

Николай Гоголь - Мертвые души

Я бы каждого героя, которого Чичиков посещает в поисках мертвых душ, по неделям постовым разделил, чтобы смотря на них собственные недостатки увидеть.

Антон Чехов - Рассказы

Крупицы добра и самопожертвования в, казалось бы, «маленьких» героях чеховских рассказов заставляют копаться в себе самом и увидеть то, что, на первый взгляд, к тебе никак не относится.

Александр Солженицын - В круге первом

«Вызовы современности». Часто повторяется эта фраза. Ежедневно ее слышим, как и рассуждения о том, как с данными «вызовами» бороться и их преодолевать. Этот роман об этом и повествует, причем с привязкой к нашей ментальности.

Александр Авдюгин



