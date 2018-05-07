В течение нескольких недель внимание ведущих мировых средств массовой информации было приковано к Ватикану. Сначала неожиданный отказ от власти папы Бенедикта XVI, а затем избрание его преемника – папы Франциска, вызвало сотни комментариев. При этом очень редко можно было встретить по-настоящему квалифицированный анализ происходящих событий. Один из вопросов, которые никак не могли вразумительно пояснить журналисты, звучит довольно просто: а чем папа отличается от патриарха?

Чем отличается высшая власть в Католической Церкви от высшей власти в Церквах Православных? Комментирует проректор Киевской духовной академии по научно-богословской работе, кандидат богословия, кандидат исторических наук, профессор Владимир Бурега.

Отличие первое: всемирная власть

Католическая Церковь является всемирной. Внутри католичества не может быть автокефальных Церквей в нашем понимании. Потому и власть папы является всемирной. Его власти подчинены все национальные Католические Церкви мира.

Православная Церковь имеет совсем другое устройство. Она существует как семья Поместных Церквей. Все Поместные Церкви равны между собой и могут самостоятельно решать все вопросы своей внутренней жизни. Каждая Церковь имеет своего Предстоятеля (Патриарха, Митрополита или Архиепископа), власть которого ограничена границами его Поместной Церкви. Никто из православных Патриархов не может распространять свою власть на территорию другой Поместной Церкви.

Отличие второе: абсолютная власть

С точки зрения католиков, папа обладает не только всемирной, но еще и неограниченной властью. Проще говоря, в Католической Церкви нет такой инстанции, которая могла бы судить папу. Он никому неподсуден.

В православии же Предстоятель всякой Поместной Церкви подсуден Собору епископов этой Церкви. Например, по уставу Русской Православной Церкви право суда над Патриархом Московским и всея Руси принадлежит Архиерейскому Собору. Так что ни один Патриарх не может обладать абсолютной властью не только во Вселенской Церкви, но даже в пределах своей собственной Поместной Церкви.

Отличие третье: безошибочное учительство

С точки зрения Католической Церкви папа обладает безошибочностью в вопросах веры и морали. Это значит, что в том случае, когда папа, обращаясь ко всей Католической Церкви, предписывает как общеобязательное какое-либо учение относительно веры и нравственности, он не может ошибиться. Таким образом, папа сам по себе, а не с согласия Церкви может провозглашать новые догматы.

В Православной Церкви ни один Патриарх, ни при каких обстоятельствах, не обладает подобной «безошибочностью». На Православном Востоке хранителем вероучительного предания всегда считались Вселенские Соборы. Именно на Вселенских Соборах формулировались догматы, обязательные для всех членов Церкви.

Для католиков же Вселенским является только тот Собор, который созван папой. Если Собор не был санкционирован папой, то папа, по крайней мере, должен утвердить его решения. В противном случае собор считается незаконным. Таким образом, в католической традиции Вселенские Соборы фактически подчинены папской власти.

Отличие четвертое: светская власть

Папа является не только главой Католической Церкви, но и главой суверенного города-государства Ватикан. Это государство находится в центре Рима и охватывает площадь в 44 гектара. На этой территории расположен храмово-дворцовый комплекс, доминантой которого является собор святого Петра. Именно здесь находится официальная резиденция папы, а также центральные учреждения Католической Церкви.

Ватикан - это крошечное государство, на территории которого постоянно проживает менее тысячи человек. Но все же оно дает папе особый статус. С точки зрения международного права он является абсолютным монархом Ватикана и имеет своих дипломатических представителей по всему миру. Все это позволяет защищать интересы Католической Церкви политическими методами.

Хотя в истории Православной Церкви бывали случаи совмещения светской и духовной власти (например, более 300 лет Черногорские митрополиты одновременно являлись и князьями Черногории), все же это были лишь редкие исключения. Сегодня Православные Патриархи не имеют политической власти. Более того, Православная Церковь считает для себя принципиально недопустимым участвовать в политическом процессе или бороться за получение политической власти.

Можно было бы назвать и другие, мене важные, отличия между папой и православными Патриархами, но и сказанного достаточно, чтобы понять, что папа имеет в Католической Церкви совершенно особый статус. Православный взгляд на церковное устройство принципиально отличается от католического. На православном Востоке соборное начало всегда возвышалось над единоличным правлением. С точки же зрения католиков над Церковью возвышается папа.

«Церковная православная газета»