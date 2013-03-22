В Запорожье 24 марта прибудут мощи Крестителя Руси

В Запорожскую епархию УПЦ 24 марта прибывает частица мощей святого равноапостольного князя Владимира. Мощи святого равноапостольного князя Владимира прибывают в епархию по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и Всея Украины в рамках Всеукраинского Крестного хода, посвященного 1025-летию Крещения Руси.

24 марта в 12.30 в Покровском архиерейском соборе Запорожья состоится встреча частицы мощей. Великая святыня Православного мира будет пребывать на территории Запорожской епархии до 9 апреля.

По информации пресс-службы Запорожской епархии УПЦ, 24 марта, по случаю встречи частицы мощей святого князя Владимира проведет службу архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука.

Обращение владыки можно увидеть здесь.

- Наш собор будет встречать мощи в 12.30, и службу по случаю встречи мощей святого князя Владимира проведет владыка Лука. До 29 марта мощи пробудут у нас, а затем их поочередно провезут по всем крупным храмам епархии. Это очень большое событие для всех верующих в эти дни Великого поста, - рассказал протоиерей Свято–Покровского архиерейского собора Вячеслав Власенко.

29 марта в 12.00 мощи прибывают в Свято-Георгиевский храм (Осипенковский микрорайон), а в 16.00 мощи перевезут в Свято-Никольский храм по ул. Песчаная, 8.

31 марта в 12.00 мощи будут встречать прихожане в селе Марьевка Запорожского района, а в 17.00 их перевезут в Вольнянск.

1 апреля в 10.00 мощи прибывают в пгт Новониколаевка, в 17.00 — в Орехов.

2 апреля в 11.00 - в пгт Михайловка.

3 апреля в 11.00 - в Каменку-Днепровскую.

4 апреля в 11.00 — в Энергодар.

5 апреля в 10.00 — пгт Веселое, в 15.00 — в с. Константиновка, Мелитопольского района, в 18.00 мощи перевезут в Мелитополь, где они пробудут по 9 апреля.

*** Влади́мир I Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь, ок. 960 - 15 июля 1015) - князь новгородский в 970 - 988 годах, киевский великий князь, при котором произошло крещение Руси.

В 988 он выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий. Известен также как Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Православная Церковь отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля (по новому стилю).