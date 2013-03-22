На Днепропетровщине вводят традицию литургий для детей

Раз в месяц в Архангело-Михайловском храме села Волосское Днепропетровского районного благочиния теперь будут служиться Божественные литургии для детей. Об этом сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

Такое решение было принято настоятелем общины священником Андреем Пинчуком – отцом-воспитателем детского дома семейного типа. Прихожане с радостью поддержали данную идею, ведь половина молящихся в храме – дети.

«В наш храм приходит очень много детей, – рассказал о новой для прихода форме богослужения о. Андрей. – И специально для наших маленьких прихожан в один из воскресных дней каждого месяца у нас будут служиться «Детские Литургии». По чинопоследованию они ничем не отличаются от обычных воскресных Литургий. Но во время их служения дети не только стоят в храме и молятся, но и поют, слышат пояснения богослужения, активно участвуют в нем, специально для детей готовятся проповеди и поучения, цель которых – воспитать в наших детях любовь к Богу, ближнему, родителям и Церкви».

Цель «Детской Литургии» – познакомить детей с богослужением и церковными традициями не теоретически, а практически, на деле, непосредственно вовлекая их в ход Литургии, помогая им соучаствовать, разделять со служителями это священнодействие.

Подобные богослужения для детей – это практика живого общения с Богом. Ребята сами читают во время богослужения, помогают в алтаре. Девочки смотрят за порядком и чистотой подсвечников. И вместе, вслед за хором, поют все песнопения Литургии. Каждый на службе имеет свое послушание для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему участниками «общего дела» – ведь именно так переводится слово «Литургия» с греческого языка.

«Детские Литургии» будут отслужены – 3 марта, 14 апреля, 19 мая, 2 июня.

На богослужение 2 июня приглашаются семьи, которые воспитывают детей-сирот: приемные, опекунские, семьи усыновителей, детские дома семейного типа. «На этой Литургии будет вознесена молитва о наших приемных детях, а наши дети узнают, как хорошо, что в их жизни по Божьей воле появились новые любящие родители», – отметил о. Андрей Пинчук.

Настоятель храма приглашает всех желающих прийти вместе со своими детьми на «Детские Литургии» и надеется, что подобные встречи помогут детям полнее почувствовать всю важность и красоту богослужения.