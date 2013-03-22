В Харькове установят памятник апостолу Андрею Первозванному
13:16, 22 марта 2013Православие
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Монумент будет высотой до 8 метров
В Харькове будет установлен памятник святому апостолу Андрею Первозванному, сообщает «SQ».
Исполком Харьковского горсовета на заседании 20 марта принял решение объявить конкурс на эскиз-идею памятника.
По словам главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого, памятник будет установлен в сквере «Стрелка», на слиянии рек Харьков и Лопань.
Как сообщил ранее харьковский городской голова Геннадий Кернес, памятник Андрею Первозванному установят за внебюджетные средства к июлю. Монумент вместе с постаментом будет высотой до восьми метров.
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