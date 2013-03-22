В Харькове установят памятник апостолу Андрею Первозванному

В Харькове будет установлен памятник святому апостолу Андрею Первозванному, сообщает «SQ».

Исполком Харьковского горсовета на заседании 20 марта принял решение объявить конкурс на эскиз-идею памятника.

По словам главного архитектора Харькова Сергея Чечельницкого, памятник будет установлен в сквере «Стрелка», на слиянии рек Харьков и Лопань.

Как сообщил ранее харьковский городской голова Геннадий Кернес, памятник Андрею Первозванному установят за внебюджетные средства к июлю. Монумент вместе с постаментом будет высотой до восьми метров.