Как освободиться от лжи?

Вечером 21 марта, в четверг первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в храме Покрова Божией Матери в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Грех проявляет себя во многих пороках, но в некоторых из них он проявляет себя в полной мере, являя саму свою природу. Таких пороков три: гордость, злоба и ложь. Потому что диавол, источник зла и греха, совершил грехопадение и перестал быть ангелом Денницей, будучи обуян гордыней. Он исполнился зла, а зло обратно добру, зло возникает по мере удаления от Бога. И поскольку он абсолютно отдалился от Бога, то его природа стала злом. Диавол есть ложь, как говорит о нем Священное Писание (см. Ин. 8:44). Значит, во лжи также в полной мере проявляется сама природа греха.

Порок лжи очень распространен. Святой авва Дорофей, подвижник VII века, говорит о трех видах лжи. «Иной лжет в мыслях, — говорит старец, — иной в словах, а иной — всей своей жизнью». Это означает, что ложь действует на трех уровнях — на уровне мысли, на уровне слова и на уровне действия.

Когда человек живет лживыми мыслями, когда в глубине души он сознает, что эти мысли лживые, но не может их оставить, тогда речь идет об умственной лжи. У этой лжи есть и другое название — заблуждение. Человек питается ложными идеями. В какой-то момент он может даже начать верить в эти идеи, но ложная идея никогда не позволит человеку не сомневаться в ней. Сомнения всегда сохраняются, и в глубине души человек, даже исповедуя громогласно ложную идею, сомневается в том, что это истина.

Ложь на уровне слова весьма опасна, потому что она передает лживые идеи в общественное пространство. Человек заражается ложью через слова, и мы знаем, сколько страданий роду человеческому принесла ложь, которая была усвоена массами людей. Эта ложь приводит к войнам, к конфликтам, к страданиям, к смерти.

И, наконец, ложь в действии — это то, что видимым образом распространяет диавольское начало в мире. Человек, совершающий дела лжи, продолжает дело отца тьмы.

Как же можно преодолеть ложь? Ведь иногда мы используем ложь в шутку, говоря небылицы; иногда — превознося самих себя (такая ложь называется бахвальством или хвастовством); а иногда ложью наносим удары по другим людям — такая ложь называется клеветой.

Святой египетский подвижник IV века авва Исайя сказал очень сильные слова: «Ложь изгоняет страх Божий». А святой преподобный Иоанн Лествичник, как бы продолжая эту мысль, утверждал, что страх Божий можно стяжать, только побеждая ложь.

Значит, есть какая-то внутренняя связь между страхом Божиим и ложью. И эта связь очевидна, потому что Бог есть истина. «Я есть истина», — говорит Господь (Ин. 14:6). А диавол есть ложь. И если мы слышим и слушаем голос Божий, если мы усваиваем то, к чему Господь призывает нас, то нарушение законов Божественных в нашем сердце порождает страх — страх перед Богом. И не только страх наказания, как говорит Василий Великий, но и страх обидеть того, кого любишь, страх быть отлученным от общения с Господом.

Ложь убивает страх Божий. Чем больше лжи в личной, семейной, общественной жизни, в жизни человеческой цивилизации, тем меньше Божиего страха. Мы можем делать точные замеры состояния человеческого общества по тому, сохраняется ли в сердцах людей Божий страх или нет. Если страх исчезает, значит, общество погружается в ложь.

Ну, а как же освободиться от лжи? Совершенно однозначно для каждого христианина совершение дел лжи, произнесение ложных слов является предательством по отношению к Богу, Который призывает нас к совсем иному. Как Истина, Он призывает нас быть носителями этой Истины. Всякий раз, когда мы употребляем лживые слова, или когда в наше сознание закрадываются лживые мысли, или когда мы хотим совершить дело лжи, мы должны помнить о Божием суде.

Мы должны воспитывать в себе страх Божий, мы должны контролировать и наши мысли, и наши поступки, и наши слова. Вот этот постоянный контроль над своим внутренним состоянием, над словами, которые мы произносим, и над делами, которые мы совершаем, и может помочь нам остановиться в тот момент, когда кажется, что нужно сказать неправду.

Иногда возникает вопрос: а можно ли избежать лжи? Святые отцы проводят некоторую границу и отличие между ложью, которая сказана из страха смерти, между ложью, которая сказана по принуждению, и ложью, которая говорится сознательно и в первую очередь для того, чтобы нанести непоправимый ущерб другому человеку. Каждая ложь является грехом, но в большей мере та, которая связывается с другим пороком, проистекающим от лжи, ― двоедушием, лицемерием, лестью.

Лживый человек живет двумя жизнями ― своей внутренней жизнью, своими мыслями, и другой жизнью, как неким фасадом, обращенным к людям. Вот это двоедушие чрезвычайно опасно для внутреннего духовного состояния человека — оно разрушает целостность человеческой личности, ослабляет человека, делает его уязвимым, подверженным многим порокам.

Но лицемерие опасно не только тем, что разрушает внутреннюю целостность. Лицемерие порождает ответную реакцию окружающих людей, формируя недоверие к тому, кто говорит ложь. А недоверие разрушает здоровую ткань человеческих отношений. Если нет доверия, то многое сделать нельзя. Нет доверия ― невозможно построить семью, нет доверия ― нельзя сохранить добрые отношения между родителями и детьми, нет доверия ― невозможно устроить гармоничные общественные отношения, нет доверия ― невозможно сохранить мир между странами и народами. И если лицемерие разрушает доверие, то тем самым оно вызывает встречную реакцию ― подозрительность, которая в любой момент может привести к агрессивным действиям, направленным на то, чтобы упредить возможные опасные действия лжеца и лицемера.

Вот так ложь, отцом которой является диавол, разрушает бытие, разрушает человеческие отношения, разрушает человеческую личность. Справиться с этим грехом мы можем, усилив контроль над своими мыслями, своими словами и своими поступками. Действительно, бывают ситуации, когда тяжело и даже невозможно сказать правду. Не всегда можно сказать правду умирающему человеку — нужно оставить ему какую-то надежду, чтобы он еще молился, чтобы он мобилизовал свои силы для победы над недугом, и мы знаем, что не каждый врач говорит о страшном диагнозе своему больному, тем самым как бы подводя черту под его жизнью. Есть и другие ситуации, в которых нельзя сказать правду.

Как же поступать в таком случае? Не нужно говорить лжи, но кто требует от нас, чтобы мы говорили всю правду? Мы никогда не говорим всей правды, быть может, за редчайшими только исключениями, как в случае искренней исповеди или общения с самыми близкими и родными людьми. От нас не требуется, чтобы мы каждому встречному говорили все, что думаем, чтобы мы с ним делились всеми своими мыслями. Не требуется говорить всей правды, но не нужно говорить ложь.

Человек, который следит за своим духовным состоянием, который погружен в молитву, который сохраняет страх Божий, всегда найдет правильные, мудрые слова, чтобы, не впадая в грех лжи, не сделать больно другому человеку, не нарушить свои обязательства перед другими людьми и не совершить ошибок, которые могут произойти, если кто-то узнает всю правду ― о нем, об окружающих или об обстоятельствах, в которые люди вовлекаются.

Поприще Великого поста ― это время молитвы, это время покаяния, это время воздержания и время размышлений. Когда круговерть каждодневных дел и суета полностью лишают нас возможности размышлять о своей внутренней духовной жизни, трудно предаваться благочестивым мыслям. Великий пост дает нам такую возможность. Поэтому постное поприще, связанное с молитвой, покаянием и воздержанием, мы должны сопровождать размышлениями, чтениями, мыслями о своей внутренней духовной жизни. И да поможет нам Господь именно так и провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

