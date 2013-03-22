В Москве пройдет фотовыставка к 300-летию Александро-Невской Лавры

В Москве в Храме Христа Спасителя с 25 марта по 22 апреля пройдет фотовыставка «300 лет бытия Александро-Невской Лавры», посвященная 300-летнему юбилею старейшего монастыря Санкт-Петербурга. Об этом «УНИАН-Религии» сообщили в СИНФО РПЦ.

Торжественное открытие фотовыставки состоится 25 марта в 14.00 в Храме Христа Спасителя.

На выставке представлено 80 фоторабот, посвященных архитектуре и истории Александро-Невской Лавры, а также современной жизни обители.

Автор исторических снимков – Карл Булла - немец по происхождению, он считается «отцом российского фоторепортажа».

Булла и его сыновья создали уникальную фотохронику событий первой половины XX века, в том числе запечатлев исторический образ Александро-Невской Лавры начала прошлого века до ее разорения в советский период.

Авторы современных работ – фотохудожники Михаил Манин, Юрий Костыгов, Александр Петросян.

В поддержку выставки 19 апреля в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва, ул. Академика Варги, 15) состоится концерт Архиерейского праздничного хора Александро-Невской Лавры.

Организаторами выставки выступили общественная программа «Александр Невский» Центра национальной славы, Фонд Андрея Первозванного и Межрегиональная общественная организация «Александро-Невское Братство» (программа «Александр Невский – имя России»).

