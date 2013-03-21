Кабмин включил в госзаказ издание книг к 1025-летию Крещения Руси

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины утвердил перечень книг, которые в 2013 году будут изданы за счет бюджета по программе "Украинская книга". Он насчитывает 211 изданий, сообщает Коммерсант.

В частности, госзаказом предусмотрено большое количество книг, посвященных 200-летию Тараса Шевченко и 1025-летию Крещения Руси.

Перечень книг, которые в 2013 году планируется издать за счет госбюджета по программе "Украинская книга" Госкомтелерадио утвердил 19 марта. Документ включает 211 книг. В отличие от прошлых лет (госпрограмма действует с 1997 года), в перечень включены книги по церковной тематике, приуроченные к 1025-летию Крещения Руси — например, "История крещения Киевской Руси".

В программе этого года нет произведений, написанных чиновниками и политиками, хотя в списках прошлых лет фигурировали книги, написанные или подготовленные к печати при участии премьер-министра Николая Азарова, председателя Верховной рады Владимира Литвина, министра Кабинета министров Анатолия Толстоухова и главы Министерства финансов Федора Ярошенко.

На реализацию программы "Украинская книга" в 2013 году выделено 37,5 млн грн.

Верховная Рада проголосовала за проведение 15 мая парламентских слушаний, посвященных книгоизданию. Глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко ("Батькивщина") пояснил, что в прошлом году посещаемость библиотек упала на 80%. "На одного читателя у нас приходилось по одной книге. А в развитых странах — от пяти книг на каждого читателя. Импорт составляет более 80% украинского рынка книги. Мы стоим на пороге масштабного кризиса в этой сфере",— предупредил господин Кириленко.