Важно успеть! Помогите спасти жизнь регенту Почаевской лавры

После того как у регента Архиерейского хора Почаевской Лавры диакона Сергия Чеботаря обнаружили синдром Аэрза (идиопатическая легочная артериальная гипертензия), он прошел обследование в Немецком центре сердца в Берлине.

Как сообщает "Церковная православная газета", врачи данной клиники подтвердили поставленный кардиологами Украины диагноз.

Также они отметили необходимость операции и сказали, что готовы принять диакона Сергия в первых числах февраля на лист ожидания, но только в том случае, если вся сумма (360 000 евро) будет перечислена на расчетный счет клиники.

После приглашения из клиники отец Сергий отправился на лечение. Однако когда он прибыл туда, то Немецкий центр сердца отказал ему в проведении операции в связи с тем, что резко сократился объем операций для иностранных граждан.

После этого были сделаны запросы в другие клиники. В настоящее время на обращение отозвалась клиника в г. Кливленд (США). Там согласились принять отца Сергия по срочному вызову и пригласили 25 марта на обследование.

Клиника выставила счет в сумме 600 000 долларов. В данное время благодаря всем неравнодушным уже собрана большая часть суммы — 548 572 доллара. До конца марта нужно собрать еще 51 428 долларов.

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Назначения платежа: начисление денег на счет 6762 4620 5471 1145

Чеботарь Сергей Анатольевич

Номер карточки Приватбанка: 6762 4620 5471 1145

Чеботарь Сергей Анатольевич