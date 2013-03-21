Как купчиха постничала

"Церковная православная газета"

Уж такая благочестивая, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что одно умиленье. Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины есть. И ест, и ест блины — и со сметаной, с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой. И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест. А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.

Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чаю-то нельзя, потому пост. В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постился, тот и рыбного не ел. А купчиха постилась изо всех сил: она и чаю не пила, и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела сахар особенный — постный, вроде конфет.

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек да с постным сахаром пять, с малиновым соком пять чашек да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, нет, с соком. И заедала черными сухариками.

Пока кипяточек пила, и завтрак поспел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, рыжичков, тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым. Взамен чаю стала сбитень пить паточный.

Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед постный-постный! На первое жиденькая овсянка с луком, грибовница с крупой, луковая похлебка.

На второе грузди жареные, брюква печеная, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других каш разных с вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом.

От маковников отказалась:

— Нет-нет, маковников есть не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не было!

После обеда постница кипяточку с клюквой и с яблочной пастилой попила. А время идет и идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой, с пастилой и паужне (полдник — Ред.) черед пришел. Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!

Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то такого поста не выдержать — лопнет. А купчиха до самой ужны (ужин — Ред.) пьет себе кипяточек с сухими ягодками. Трудится — постничает!

Вот и ужну подали. Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек, лещика фунтов на девять.

Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ. Глянула в другой, а там лещ! Глянула к двери — и там лещ! Из-под кровати лещи, кругом лещи. И хвостами помахивают. Со страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе. Пришел доктор — просмотрел, прослушал и сказал:

— Первый раз вижу, что до белой горячки объелась.

Дело понятное, доктора образованные и в благочестивых делах ничего не понимают.

Печатается по изданию:

Писахов Ст. Сказки.

Архангельское книжное изд-во, 1959.

Степан Григорьевич Писахов (1879—1960) — художник, писатель, этнограф, сказочник, преподаватель живописи. Родился 13 (25) октября 1879 года в Архангельске. Занимался живописью в художественном училище барона Штиглица в Петербурге. Прервав обучение в училище, посетил святыни Новгорода, затем писал этюды на арктическом Севере.

Побывал в Палестине, Сирии, Египте, Турции. После чего отправился доучиваться в Петербург в частную рисовальную школу художника Якова Гольдблата, а летом продолжал путешествовать по российскому Северу. Он ходил на корабле «Святой Фока» по Карскому морю, участвовал в поисках полярного исследователя Георгия Седова. Всё увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме. Известность С. Г. Писахов снискал как автор сказок. Перу Степана Григорьевича также принадлежат путевые очерки, заметки, дневники.