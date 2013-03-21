Вышел пятый в этом году номер «Церковной православной газеты»

Газету открывает Великопостное послание Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира: «...Пусть в эти дни каждый из нас проанализирует прошедший год, рассмотрит свои добрые и недобрые поступки, очистит горницу своей души, дабы вместить в нее и Тайную Вечерю Господню, и суд над Христом, и поругание Его, и само Распятие Господне. Если мы постараемся устроить это, приложим усилия, то в наше сердце вселится непередаваемая радость Воскресения Христова...»

Среди прочего рубрика Богослужение знакомит читателей с богослужебной книгой Триодью постной и содержанием некоторых ее песнопений: «В течение 40 дней Крест Господень, Его Воскресение и сияющая радость Пасхи — главная тема всех великопостных песнопений, постоянное напоминание, что, как бы труден и узок ни был путь, он в конце ведет к трапезе Христа в Его Царстве.»

Наши святыни рассказывает об истории Успенской Святогорской Лавры: «...В 1992 г. исполнились пророчества многих Святогорских старцев, ставших свидетелями закрытия обители: монастырь был восстановлен. 20 августа, в день памяти святителя Митрофана Воронежского, одного из трех святителей, которым посвящен левый придел Успенского собора, в этом возрожденном храме была совершена первая Литургия, а 4 октября того же года крестным ходом была возвращена в обитель великая святыня — Святогорская икона Божией Матери».

Подвижники благочестия знакомит с человеком, благодаря которому возрождались духовные традиции Киево-Печерской Лавры: «Творческое наследие архимандрита Спиридона в полном объеме еще предстоит собрать. В его трудах отразилось все многообразие его талантов, в них отразилась его забота о Церкви и родном монастыре. Большой интерес представляют его заметки по вопросам богослужебных чинопоследований, в частности «Проскомидия, или Практическое руководство по совершению Божественной литургии» (заметки эти сделаны были для учащихся Пензенской семинарии), а также воспоминания о старинных правилах, практиковавшихся в Лавре, забытых деталях иноческого быта».

В рубрике Приходская жизнь узнаем о трудах общины киевского храма в честь Иоанна Кронштадтского на ул.Кронштадтской и его настоятеля: «...Господь никогда не оставляет без внимания усилия людей, направленные на помощь ближним, особенно тем, кто страдает в больницах, в местах лишения свободы. Был болен, и вы посетили Меня (Мф. 25: 36), — сказал Спаситель. И Он приходит на помощь тем, кто «посетил Его» в лице страждущих и обремененных… Посещение больных призывает особую помощь Божию на жизнь и труды всякого человека...»

Рубрика Социальное служение продолжает рассказывать о подвигах волонтеров, посвящающих свои силы и свободное время тем, кто нуждается в любви и заботе: «...Стоит ли ехать более 100 км по ужасной дороге, разбивая автомобили, тратя выходной день, бензин, деньги? Я думаю, что да (хоть машины и не мои, но думаю, что их владельцы будут со мной солидарны!). После такой поездки хочется приезжать еще, день не кажется прожитым впустую. Вопрос же детей «А когда вы опять к нам приедете?» — еще одно тому подтверждение.»

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