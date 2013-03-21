Киевлянин ограбил церковь и оставил себе ладанку, "чтобы Бог хранил"

В Шевченковском районе Киева милиция задержала молодого человека за кражу из церкви. Охранник церкви сообщил милиции о том, что в храм зашел неизвестный.

После этого была найдена разбитая витрина, из которой исчезли драгоценные украшения. Подозреваемого в краже задержали уже на следующий день. При себе у парня была лишь ладанка, все остальное он продал.

По словам злоумышленника, ладанку с изображением Божьего лика он оставил себе, чтобы Бог его "от бедствия охранял". Напомним, в конце января во Львове ограбили гарнизонный храм святых Петра и Павла. Из бывшего костела Иезуитов украли 20 тысяч гривен и офисную технику на 10 тысяч.

ТСН

