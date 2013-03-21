В Болгарии замироточила русская икона Пресвятой Богородицы

Редчайшее явление "плачущей иконы" заметили служители церкви Святых Кирилла и Мефодия в болгарском городе Бургас. Икона Пресвятой Богородицы впервые "заплакала" в закрытом уже год для прихожан храме.

Данная святыня является одной из старейших в церкви. Ее привезли из России в качестве дара около 100 лет назад. Местные священники не помнят, чтобы подобное когда-либо случалось, сообщает ИТАР-ТАСС. "Мы обескуражены этим явлением, значит, есть на то причина. Может быть, это произошло потому, что храм фактически разрушается", - сказал отец Петр, призвав мирян к молитве.

Кирилл и Мефодий - наиболее почитаемые святые в Болгарии, так как считается, что именно здесь они создали первый славянский алфавит.

Строительство церкви Святых Кирилла и Мефодия началось в Бургасе в 1895 году, после освобождения Болгарии от 500-летнего османского владычества в ходе Русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов. А открыла двери для прихожан она в 1907 году.

Архитектура этой церкви впечатляет богато украшенными фасадами и своим великолепным куполом. Резной деревянный иконостас церкви был создан в 1930 году известным мастером и иконописцем, которого звали Крума Кошаревский. Интерьер собора украшен искусными арками, а отделан мрамором и малахитом.

После пожара в 1953 году внутреннее убранство церкви и множество икон были повреждены. Реставрационные работы закончились в церкви только в 1994 году.

А в 2010 году под соседней с церковью площадью началось строительство подземной парковки. В результате проведенных работ был нанесен серьезный ущерб конструкции здания. И в 2011 году храм был закрыт в связи с опасностью для прихожан.