Архиепископ Хризостом II передал Кипру "все благосостояние Церкви"

Архиепископ Хризостом II передал в распоряжение Кипра "все благосостояние Церкви", чтобы решить банковскую проблему, соощает NEWSru.com.

Президент Кипра Никос Анастасиадис в среду утром встретился с главой Кипрской Православной Церкви архиепископом Хризостомом II, чтобы обсудить ситуацию после отказа парламента поддержать введение принудительного налога на депозиты. Накануне ни один депутат не поддержал законопроект.

Встреча проходила перед совещанием Анастасиадиса с политическими лидерами. Как сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea, президент попросил архиепископа обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за содействием на переговорах о финансовой поддержке Кипра.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, кроме духовной поддержки Кипрская Церковь намерена оказать властям страны и поддержку финансовую. Она готова использовать свои активы с целью помочь государству преодолеть финансовый кризис. Как объявил архиепископ Хризостом II после встречи с президентом Анастасиадисом, "все благосостояние Церкви - в распоряжении государства.., чтобы мы смогли подняться на ноги и не стоять только на иностранных".

Кипрская Церковь является одной из богатейших в православном мире. Она распоряжается огромными земельными участками, владеет крупным банком и компанией по производству пива, прохладительных и спиртных напитков, а также другой собственностью.

Напомним, предстоятель влиятельной в обществе Кипрской Православной Церкви ранее раскритиковал политику ЕС, заявляя, что кредиторы из ЕС и МВФ хотят заполучить природный газ, запасы которого недавно были найдены на шельфе в Средиземном море южнее Кипра. Хризостом II считает, что если Европа пытается задушить экономику Кипра, то ему лучше выйти из еврозоны. Архиепископ призвал киприотов спокойно реагировать на происходящие события и воздержаться от действий, которые могли бы привести к пагубным последствиям.

В настоящее время министр финансов Кипра Михалис Саррис находится в Москве, где у него запланированы переговоры с главой Минфина РФ Антоном Силуановым, сообщает РИА "Новости". Предполагается, что на переговорах будет обсужден вопрос о пролонгации российского кредита Кипру на 2,5 миллиарда евро. СМИ также сообщают, что кипрская делегация намерена попросить кредит в несколько миллиардов евро в обмен на долю в банках и энергетических активах островного государства.

Как отмечают эксперты, скандал на Кипре стал практически полностью "российским", так как из примерно 68 миллиардов евро депозитной массы в банковской системе Кипра около 25-30 миллиардов имеют "российское происхождение". И на фоне умеренной реакции мира на происходящее на Кипре российская реакция - самая жесткая.

Суровые же слова Владимира Путина и Дмитрия Медведева о неприемлемости предлагаемого способа решения "кипрского вопроса" выглядят мягко в сравнении с мнениями в российском деловом сообществе.

В Москве министр финансов Кипра намерен прощупать возможность реструктуризации российского кредита (2,5 миллиарда евро на 4,5 года) и предложить варианты покупки активов, чтобы получить живые деньги.

19 марта Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, который информировал его "о только что принятом парламентом Кипра решении отказаться от предложения, озвученного Еврогруппой".

Тогда же, во вторник, канцлер Германии Ангела Меркель отчитала Анастасиадиса во время телефонного разговора за переговоры с Москвой. По ее мнению, Кипр не должен привлекать к решению проблемы третью сторону.