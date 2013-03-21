Как побороть гнев и злость?

Вечером 20 марта 2013, в среду первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Святоотеческая традиция свидетельствует о том, что грех, начало которому было положено в ангельском мире и который через грехопадение прародителей вошел в жизнь людей, многообразно проявляет себя в различных пороках. Более же всего природа греха являет себя в гордыне. Гордость, по словам многих святых отцов, — это мать пороков. Из нее, как из злого корня, произрастают различные проявления человеческой греховности.

Одним из таких проявлений является гнев. Святой Иоанн Лествичник прямо связывает гнев с гордостью. Гнев — это та человеческая эмоция, которая приносит страдание и самому гневающемуся, и тем более тем, кто является свидетелем или объектом гнева. Иоанн Лествичник называет гнев болезнью, и он прав: гнев — это болезнь и в духовном, и в физическом смысле.

Иногда причина гнева — это расстройство нервной системы. Это некий непорядок в физическом теле человека, и такие проявления греха нужно лечить, обращаясь к врачам, употребляя лекарства и иные способы исцеления от этой болезненной эмоции. Но нас с вами более всего беспокоит иное. А если это душевная болезнь? Если это проявление греха, то как бороться с этой болезнью?

Если гнев есть проявление гордости, то он связан с такими качествами, как себялюбие, властолюбие, самомнение. Гнев проистекает из того, что человек позволил гордыне войти в свое сердце, допустил к себе этот грех, который развиваясь, порождает тяжелейшие последствия.

Гордый человек как бы повторяет грех Денницы — того ангела, который стал сатаной. Тот не захотел быть рядом с Богом, он захотел быть на месте Бога. Так и гордый человек изгоняет Бога из центрального места в своей жизни, и это место занимает его собственное «я», которому он поклоняется, которое он превозносит и одновременно подвергает огромным испытаниям. Ведь если человек себялюбив, эгоистичен, то всякая попытка других людей сказать то, что не соответствует его мыслям, или предпринять действия, которые хоть как-то ущемляют его «я», приводит к тяжелейшим последствиям, и нередко такие люди, будто бы обиженные другими, проявляют гнев.

Когда человек страдает от гордыни, он становится очень уязвимым и слабым. Ему кажется, что он сильный, ведь чаще всего гордость проникает в сознание людей умных, образованных, удачливых. Но, изгоняя Бога из своей жизни и поставляя на это место самого себя, такой человек становится очень уязвимым. Собственно говоря, гнев — это крайняя степень несогласия человека с другими, которая выражается вовне в самых отвратительных формах.

В гневе мы словно видим лицо греха, его безобразие, его ненормальность, ведь нормой является исполнение Божиего закона, слушание Божиих заповедей, жизнь согласно этим заповедям. Это и есть Богом определенная норма жизни для людей, а грех есть нарушение нормы, а стало быть, ненормальность, болезнь, как о том говорят святые отцы.

Многие греховные движения происходят внутри человека, в глубине его сознания, в сердце. Несогласие с людьми может вызывать чувство внутреннего раздражения, но это раздражение сокрыто, от него страдает только тот, кто раздражается. Совсем другое дело гнев. Гнев — это не скрытое раздражение, а это видимая всем тяжелейшая эмоция, которая в первую очередь приводит в тяжкое состояние самого гневающегося. Через гнев он ослабляет, если не разрушает, свои отношения с другими людьми. Ну, кто будет любить гневливого? А как тяжело работать с гневным человеком. И дружить с ним невозможно, и он, считая себя сильным, в действительности слаб настолько, что оказывается в полном одиночестве.

Грех не может быть приятным. Пороки могут быть только мнимо приятными, на самом же деле всякий грех несет в себе огромный ущерб для человеческой личности, и гнев являет нам пример такого ущерба. Гневающийся теряет и ничего не приобретает, потому что человек ничего не может приобрести для себя через грех.

Но есть еще что-то, что превращает этот грех в великую опасность для духовной жизни человека. Мы находим удивительные слова в послании апостола Павла к Ефесянам: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, ниже дадите место диаволу» (Ефес. 4:26-27). То есть апостол предупреждает: если и прогневался, не выдержал, проявил эмоции недолжным образом, то сделай так, чтобы до заката солнца все прошло, сам себя освободи от груза гнева, примирись с тем человеком, на которого прогневался. А почему это нужно сделать быстро? А потому что если гнев удерживается на протяжении долгого времени, то он перерастает в другой, еще более страшный порок — в злобу. А злоба — не просто один из пороков.

По-русски слово «злоба» имеет тот же корень, что и зло, а зло — это ведь и есть дьявол. Как и в гордыне, в злобе проявляется сама природа греха, и человек злой спастись не может. Он не может быть вместе с Богом, потому что там, где зло, там нет Бога. Человек через зло связывается с дьяволом и помимо своей воли становится игрушкой в его руках, подобно тому, как через любовь человек входит в общение с Богом.

Гнев иногда списывают на свойства характера, и, действительно, он может быть каким-то образом связан с особенностями человеческого организма. Но если эта черта, этот порок не подвергается духовному лечению, то перерастает в злобу, а злобу уже ничем вылечить невозможно, потому что зло противоположно Богу — злой человек погибает.

Вот почему необходимо бороться с гневом, удерживать себя, в первую очередь, от внешних проявлений раздражения. Само по себе раздражение также опасно для человека — оно разрушает его внутренний мир и покой, путает мысли, мешает определиться, в том числе в отношениях с людьми, правильно проанализировать эти отношения, особенно если они входят в полосу конфликта. Через раздражение человек ослабляет свои способности к общению с другими, но раздражение, оставаясь внутри, не наносит такого ущерба человеку и его отношениям с окружающими, как внешнее раздражение, — это гораздо более страшное состояние.

Так вот, гнев, который входит в привычку, гнев, который превращается в природу человека, который становится его второй натурой, — это и есть путь в бездну, потому что такой гнев всегда будет перерастать в злобу, в полное отчуждение от Бога. Человек может и верить формально, и даже в Церковь ходить, но если в душе злоба, то не может быть спасения. А потому нужно останавливать этот грех, когда он еще внутри, когда появляется раздражение, досада на других людей.

Очень хорошее средство предлагают святые отцы — думать в это время о своих собственных грехах. Если нам что-то не понравилось в человеке, если мы видим соринку в его глазу, нужно посмотреть на самого себя, и, может быть, увидишь бревно, несоизмеримое с тем, что вызывает раздражение в другом человеке.

Ну, а если гнев все-таки посетил, захватил душу, выплеснулся наружу, то словами апостола Павла «до захода солнца» исторгай из себя это состояние, кайся пред Богом и примиряйся с ближним. Замечательные слова мы слышим многократно во время великопостного богослужения: «Положи, Господи, хранение устам моим».

Мы обращаемся к Богу с молитвой, чтобы Он дал нам силу контролировать наши слова, а значит, и наши эмоции, и это в первую очередь применимо к такому состоянию, как гнев. Великий пост — время раздумий над самим собой, время молитвы, время борьбы с нашими страстями и пороками, и да поможет нам Господь по милости Его освобождаться от того, что тяготеет над нашей душой, дабы сделать, может быть, не такие уж большие, но реальные шаги навстречу Богу. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси