Патриарх Кирилл передал Папе Римскому икону "Призри на смирение"

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал в среду новому Папе Римскому Франциску о проблемах в отношениях двух Церквей и выразил надежду, что при новом Папе будут найдены пути их решения.

Кроме того, митрополит передал Папе подарок патриарха Кирилла — икону "Призри на смирение", напомнив о скромности понтифика. Папа ответил, что смирения ему не хватает, и попросил делегацию РПЦ молиться, чтобы Бог даровал его.

Делегация Московского патриархата, которую возглавил митрополит Иларион, прибыла в Ватикан 18 марта для участия в торжествах по случаю интронизации Франциска. Первая официальная встреча сторон прошла в Государственном секретариате Ватикана в среду.

"Митрополит Иларион проинформировал понтифика о проблемах, которые сохраняются в отношениях между двумя Церквами, выразив надежду на то, что при новом понтификате будут найдены пути к их решению", — служба коммуникации ОВЦС.

В ходе беседы митрополит Иларион также рассказал о жизни и служении Русской церкви, выразив надежду на то, что при новом понтификате будут закреплены те позитивные изменения, которые наметились в отношениях Русской православной и Римско-Католической церквей при Бенедикте XVI (2005-2013). Московский патриархат придает большое значение развитию отношений с Католической церковью, в частности в социальном служении, помощи бедным и обездоленным и защите гонимых, сказал председатель ОВЦС.

Митрополит передал Папе Франциску теплые приветствия и благодарность за молитвы от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, что предстоятель Русской церкви внимательно следил за избранием и интронизацией понтифика. Председатель ОВЦС преподнес Папе книгу главы РПЦ "Свобода и ответственность" на испанском языке и дар самого патриарха Кирилла — образ Божией Матери "Призри на смирение". "Первые шаги Вашего Святейшества после избрания были отмечены печатью смирения", — пояснил митрополит Иларион, вручая икону понтифику. "У меня нет смирения, и я прошу вас молиться о том, чтобы Господь даровал мне его", — ответил Папа.

Отношения Русской православной и Католической церквей осложнились в начале 1990-х годов в связи с возрождением Украинской греко-католической церкви и спорами вокруг принадлежности храмов и другой собственности на Западной Украине. Вторым осложняющим моментом стало установление в 2002 году в России католической митрополии, состоящей из архиепархии и четырех епархий. Во время понтификата Бенедикта XVI (2005-13) отношения улучшились. По заявлению представителей РПЦ, проблемы в России решены, но на других канонических территориях Московского патриархата сохраняются, в частности на Украине с греко-католическими приходами.

РИА Новости

