Протоиерей Геннадий Батенко: Пост помогает исцелиться от болезней

Фома в Украине

О медицинском аспекте начавшегося Великого поста корреспондент сайта «ФОМА в Украине» узнавал у заместителя синодального отдела по вопросам здравохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, настоятеля Архангело-Михайловского храма при Киевской городской больнице №6 в «Медгородке» протоиерея Геннадия Батенко. В прошлом хирург ожогового центра, отец Геннадий рассказал о том как правильно поститься в болезни и что нужно знать о физиологической и духовной ссотавляющих поста.

— В Великий пост речь идет в первую очередь о духовном врачевании. Когда мы воздерживаемся не только в пище, но в эмоциях, чувствах, и присоединяем к этому покаянную молитву, которая не что иное, как врачевание души, грешной и больной. Великий пост — это, прежде всего, духовное делание. Но строгость поста индивидуальна, в зависимости от возраста человека, от состояния его здоровья, от условий нахождения человека — в дороге, в больнице, в труде, в домашней обстановке.

По поводу физической части поста и послабления в пище во время поста — эти вопросы следует обсуждать индивидуально со священником. Поскольку бывают случаи, когда человек ежедневно посещает тренажерный зал и называет это физическим трудом, испрашивая благословение на послабление поста. Я не уверен, что это оправдано. Я думаю, что наши предки не меньше трудились физически, и пост при этом соблюдали с радостью и старанием ради Христа, потому что у постящегося мотивация высшая — соединиться со Христом, а не думали о том, как сохранить свою биомассу.

Пост — это радостное время для христианина, ищущего спасения. Поэтому не уместно рассматривать пост лишь с физиологической точки зрения. Пост — это не диета и не вегетарианство. И об этом, прежде всего, нужно думать. Пост — это духовное врачевание, врачевание души.

Что же касается болеющих людей, здесь также следует пользоваться рекомендациями Церкви. Есть болезни, которые врачуются как раз воздержанием в еде. А есть болезни, которые не позволяют поститься строго потому, что есть заболевания, когда строгий пост противопоказан. Поэтому, повторю. Эти вопросы обсуждаются со священником индивидуально. Как говорили отцы, тело — это наша «лошадка», оно должно служить душе. Если немощь физическая усугубляется, то это может быть не полезно для души. Поэтому, в зависимости от болезни, состояния больного, Церковь смотрит, можно ли дать человеку строгий пост. Я стараюсь всегда слушать людей, чтобы понять суть его проблем со здоровьем, и к этому призываются все священники.

Многие мужчины, например, не представляют себе, как это не есть мяса. И отказываются поститься. Потому, что они не могут поставить мясо ниже, чем врачевание души. Встречаются и женщины, которые тоже не могут отказаться на время от какого-то вида пищи, типа сладостей или какого-нибудь сладкого творожка. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Работа духовника должна быть тонкой и индивидуальной при подходе к каждому человеку. Поэтому, давать общие рекомендации, это значит кого-то соблазнить. При этом важно понять, что Великий пост — это великая победа над собой, над своими страстями. Если человек берется следовать за Христом, он должен соблюдать правила христианской жизни. И если мы будем со Христом в дни Великого поста, то в конце его мы обретем великую радость Воскресения Христова.

Протоиерей Михаил Овчинников, например, в своей книге рассказывает, как исцелился от онкозаболевания именно через пост с верой в Божью помощь. Дело в том, что у социума есть свой определенный стереотип о том, что нужно потреблять жирную, калорийную пищу, какие-то особо калорийные и полезные на их взгляд продукты. Многие уверены, что без мяса человек прожить не сможет. Что он будет болеть. И этот стереотип нехристианский. Церковь на тысячелетнем опыте показывает, насколько важны посты для человека.

И вот, опыт показывает, что постящиеся люди легче переносят физические нагрузки, как это ни странно может показаться. Постящийся человек часто быстрее переносит ту же простуду, потому что во время поста организм аккумулирует энергию, быстрее срабатывают его защитные силы.

Наши отцы брали благословение на начало поста и «не на себя токмо надеялись, но на помощь Божью», когда несли ношу Великого поста. Перед постом читаются священником специальные молитвы, испрашиваются у Господа сил помощь в осуществлении поста. Это очень важный момент духовный, который укрепляет каждого постящегося.

Но ревность в соблюдении поста должна быть «по разуму», с рассуждением. Если человек болеет, как я говорил, то у него есть уже ноша болезни, которая сама по себе как бы является началом поста, поскольку человек отказывает во время болезни себе во многом. А если он делает это еще и ради Господа, то Господь всегда идет навстречу такому человеку. Поэтому, повторюсь еще раз — нужно каждому постящемуся, если опыт церковный отсутствует, поговорить на эту тему подробно со священником. И важно при посте помнить о негневливости, неосуждении, помнить о главном компоненте поста – духовном его содержании.

Припоминается один симпатичный эпизод. Когда я посещал Покровский монастырь и ходил на исповедь к приснопамятному отцу Михаилу Бойко, услыхал такой разговор. К нему подошла женщина и говорит: «Батюшка, благословите в пост рыбку кушать!» А он отвечает: «Бог тебя благословит, деточка, кушай рыбку. Только рыбака есть не нужно...» Вот, как воспитывал с любовью, а иногда и с юмором, опытный духовник и старец своих прихожан. Нужно всегда помнить о заповеди Христа о любви к ближнему.