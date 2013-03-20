В Украине отменили экзамены для беременных учениц

Минздрав и Минобразования совместным приказом № 72/78 утвердили Инструкцию об освобождении школьников по состоянию здоровья от выпускных экзаменов. В перечне тех, кто не будет сдавать экзамены, есть и беременные ученицы.

По просьбе «АиФ» возможные последствия этого новшества прокомментировал архимандрит ЛОНГИН (Чернуха), главный редактор «Церковной православной газеты УПЦ»:

«То, что «интересное положение» выпускниц наших школ перестало быть единичными случаями и стало довольно-таки распространенным явлением, – тема для размышления родителей, педагогов, общественности. Недоглядели, упустили. И сейчас об этом нужно говорить, чтобы в дальнейшем девушки шли на уроки или экзамены, а не в роддом.

Но что касается школьниц, которые уже готовятся стать матерями, им надо помочь принять свое положение и правильно готовиться к материнству. На мой взгляд, если государство решило освободить таких учениц от сдачи экзаменов, то это благое дело. Юные будущие матери пусть лучше в это время позаботятся о своем здоровье и о здоровье будущего малыша.

Ничего хорошего не выйдет, если в данной ситуации окружение ополчится против них. Есть опасность, что юная мама, не получив поддержки от окружающих, может отказаться от ребенка. А брошенных детей у нас и так немало.

Но есть и другая сторона медали у упомянутого приказа. Не исключаю, что может быть и спекуляция на таком лояльном отношении к беременным школьницам. Например, появятся «липовые» будущие мамаши, которые, лишь бы не сдавать экзамены, найдут способы обзавестись соответствующими справками. Или, чего хуже, сознательно беременеть на период экзаменов, а потом делать аборт. Понимаю, что звучит дико, но, к сожалению, сегодня безнравственность в нашем обществе все больше и больше завоевывает место в нашей жизни».

АиФ