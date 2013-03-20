Священник из Донецка посоветовал почистить свои «френд-листы»

Протоиерей Георгий Гуляев, настоятель храма Святителя Игнатия Мариупольского и руководитель пресс-службы Донецкой епархии посоветовал пользователям социальных сетей почистить свои «френд-листы». Об этом сообщает сайт "Все здесь".

Как отметил священник, интернет является связующим звеном для многих людей. А общение заменено социальными сетями. Люди переносят в сеть свои отношения и обиды из реального мира. И если пользователь содержит, к примеру, полтысячи друзей в социальной сети Facebookе, то надо поинтересоваться проблемами своих интернет-друзей. Ведь может дружба тут для некоторых из них – это формальность, а кто-то мог удалиться из друзей из-за какой-то обиды, которой вы даже не придали значения. Все это является поводом попросить у людей прощения.

Хорошим поводом пост является для чистки памяти персонального компьютера. Просмотрите свои фотографии, документы и фильмы. Наверняка среди них есть множество ненужных, лишь занимающих место.

Также хорошо было бы очистить свой дом, перебирая множество старых вещей, которые вы храните. Что-то можно отдать тем, кто нуждается, а что-то просто выбросить.

Напомним, что в этом году Великий пост начался 18 марта в понедельник. Он продлится до 4 мая, а 5 мая будет один из самых важных православных праздников - Светлое Христово Воскресенье (Пасха). На время Великого поста люди отказываются от развлечений, ограничивают себя в еде, обдумывают свою жизнь. Смысл поста в том, чтобы помолится и покаяться в совершенных грехах.