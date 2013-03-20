18 марта на сайте «Комсомольская Правда в Украине» состоялась онлайн-конференция: «Как правильно поститься?»

От каких продуктов стоит отказаться? Допустимы ли супружеские отношения во время поста? Что, кроме воздержания, нужно делать в пост – ходить чаще в церковь, молиться, может, раздавать милостыню? Можно ли крестить детей во время Великого поста? Откуда вообще пошла традиция поститься, и что означает понятие «скоромная» пища? На эти и другие вопросы ответил Пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

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