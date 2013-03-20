Патриарх Кирилл просит верующих не гнать из храма девушек без платков

Патриарх Кирилл призвал верующих не прогонять из храма девушек без платков.

Предстоятель РПЦ МП посетил Зачатьевский ставропигиальный монастырь г. Москвы. После богослужения в соборе Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Кирилл поделился своими мыслями о литургической жизни и пастырской практике в монастырских условиях.

"Помните, от вашего слова зависит духовная судьба человека", – обратился Святейший Владыка к монастырскому духовенству. Предстоятель привел примеры чрезмерно строгого отношения к прихожанам, делающим в Церкви первые шаги. Так, в Великий четверг священник не допустил до первого причастия молодую женщину, крестившуюся в Вербное воскресенье, – поскольку она не была в храме накануне вечером. "Вступление в Церковь происходит через три Таинства: Крещение, Миропомазание и Евхаристию, а если новокрещенный не принял участия в Евхаристии, то это означает, что не совершено все необходимое для членства человека в Церкви".

Предстоятель призвал с особым вниманием и любовью относиться к тем, кто впервые приходит в храм – даже из простого любопытства. "Нельзя выгонять девушку, которая вошла в церковь без платка. Надо рассказать ей о самом главном, а потом можно объяснить, что находиться в храме в платке – замечательная традиция, восходящая к апостолу Павлу, и тогда ей станет все понятно, – подчеркнул Патриарх. – Но ни в коем случае наша усталость и наше утомление не должны проявляться в грубости, особенно по отношению к людям маловоцерковленным".

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