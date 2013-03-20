Как справиться с завистью?

Вечером 19 марта, во вторник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в трапезном храме во имя преподобного Сергия Радонежского Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.ru. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к пастве с проповедью.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Святой Иоанн Златоуст, говоря о природе греха, сказал, что грех начинается с гордыни и в гордыне имеет свое основание. Эти слова очень точно определяют место гордыни среди других пороков. Гордость в полной мере обнаруживает саму природу греха ― не какую-то из граней, не какую-то из сторон греха, а саму его природу, и является источником для многих других пороков, среди которых особое место занимает зависть.

В зависти особым образом является само безумие греха. Всякий грех ― это безумие, потому что Бог есть абсолютный Разум и Богом определенный порядок жизни есть проявление Божественного разума, а грех и порок, как противление Божиему замыслу, и есть безумие. Но не в каждом пороке это безумие очевидно. Святитель Тихон Задонский говорит, что многие пороки доставляют человеку хотя бы мнимое удовольствие, а зависть ― только скорбь и страдание. У зависти нет никакой ширмы, нет никакой декорации, в зависти обнаруживается и проявляется страшное лицо греха, который несет человеку страдания.

Завистливый человек действительно страдает. Казалось бы, зачем страдать из-за того, что кому-то хорошо, что кто-то преуспевает? Ну, какое дело до чужой жизни? Так ведь нет! Зависть воспламеняется от различных поводов. Кто-то выглядит хорошо, у кого-то хорошее здоровье, красивая одежда, кто-то ездит на красивом автомобиле, у него удобный красивый дом, он занимает положение, которое хотелось бы занимать завистнику, — чего только ни бывает в жизни и какие только обстоятельства ни являются причиной для зависти!

Нередко зависть поражает и удручает человека, живущего глубоко религиозной жизнью. Она наносит удар неожиданно, когда внезапно дух перехватывает от взгляда на человека или на обстоятельство, которое вызывает зависть. А Василий Великий сказал о зависти еще что-то, что нужно непременно иметь в виду, когда размышляешь об этом пороке: зависть ― это противление воле Божией. Действительно, жизнь всех людей — в руках Божиих. Существует замысел Божий о каждом человеке и о всей человеческой семье. Мы не знаем, почему один отличается лучшим здоровьем от другого; мы не знаем, почему один становится более успешным, чем другой. Может быть, это к его славе? А, может, к страшным испытанием? Мы не можем знать, что ожидает того, кому мы завидуем. Его жизнь, как и наша, ― в руках Божиих. Вот почему великий святитель называет зависть противлением воле Божией: мы противимся тому, что Бог попускает или что Бог благословляет, хотя Божии пути нам неведомы.

Зависть не только имеет тяжелые последствия для человека завистливого, не только причиняет ему боль и реальные страдания. Зависть ― это социально опасный порок, потому что очень часто именно зависть является причиной интриг, конфликтов, скрытых и открытых войн, революций. Известно, что историческая наука, объясняя те или иные страшные события в человеческой истории, обычно отталкивается от так называемых объективных обстоятельств: мол, стечение политических, экономических, еще каких-то иных факторов и привело к тому или иному трагическому развитию событий. Наука не учитывает такой фактор, как действия завистников. А ведь на самом деле сколько несчастий и сколько горя было в истории, сколько несчастий и сколько горя происходит и в наше время от того, что один завидует другому, одна группа людей — другим, одни народы — другим! Неслучайно, что именно зависть явилась причиной первого пролития крови: завистник Каин был первым, кто поднял руку на другого человека, на брата своего, движимый чувством зависти.

С завистью нельзя жить, особенно верующему человеку, тем более служителю Церкви или монашествующему, потому что зависть разрушает наш внутренний мир, лишает нас целостности, ставит нас в положение, противное воле Божией. Поэтому мы должны знать, как справляться с этим духовным недугом, с этим пороком, с этим проявлением, в конце концов, той самой гордыни, которая является матерью всех пороков.

Наверное, самое важное — это признавать силу Божиего промысла, силу Божией воли, и не противодействовать этой воле своими чувствами или своими действиями. Господу было угодно, чтобы каждый человек представлял собой уникальное явление. Нет повторяющихся людей, у каждого есть нечто свое, и каждый имеет свою ценность пред лицом Божиим вне зависимости от социального положения, вне зависимости от того, известный он человек или безвестный, образованный или необразованный, занимающий видное положение или простец, богатый или бедный. Каждый человек имеет свои уникальные особенности — так Бог восхотел. И мы должны признавать этот Божий замысел о человеке и помнить, что не нужно никому завидовать, потому что у каждого своя жизнь, у каждого свои способности, у каждого свой путь. А если Господь дает кому-то нечто, что вызывает у нас зависть, то мы должны понимать, что Бог либо дарует тем самым человеку благословение, либо попускает это для дальнейшего его вразумления.

Осознание того, что каждый человек является чадом Божиим, со своими особенностями, со своими отличиями от других, помогает нам испытывать чувство уважения к другим людям. А от уважения уже близок путь к тому, чтобы почувствовать и любовь в сердце. Зависть никогда не дает человеку полюбить другого, а значит, зависть — самое страшное препятствие для осуществления главной Божественной заповеди о любви к Богу и ближним (см. Мф. 22:35-40).

Есть еще один способ преодолеть зависть — об этом мы также находим указания у святых отцов. Если кому-то завидуешь, делай ему добро. Чем больше добра мы делаем людям, тем большее количество людей мы исключаем из числа объектов своей зависти. Мы не завидуем тем, кому помогаем, мы не завидуем тем, кого облагодетельствовали; и чем больше людей получают от нас помощь и поддержку, тем меньше тех, кто может вызывать у нас зависть.

Наконец, самое, может быть, главное. Когда мы молимся, когда мы просим у Господа помощи, необходимо, чтобы эти молитвы сопровождались внутренним исповеданием греха. Иногда даже духовнику стыдно сказать что-то, что нужно сказать, и мы таим этот грех в себе. Но это не значит, что мы должны молчать пред Богом. Исповедуя даже самые отвратительные поступки и мысли, в том числе связанные с завистью, мы должны просить Господа о помощи, и Господь найдет путь нашего исцеления. Иногда этот путь проходит через страдания, потому что в глубине страданий человек начинает правильно расставлять акценты в своей жизни, лучше видеть окружающий его мир, лучше видеть подлинные ценности и отделять их от ценностей мнимых.

Поприще Святой Четыредесятницы дает нам, братие, возможность обо всем этом размышлять, соединяя размышления наши с искренней молитвой ко Господу и с сердечным покаянием. Верим, что поприще Святой Четыредесятницы способно освободить нас от многих пороков и страстей, в том числе и от такого страшного и опасного, как порок зависти, и да поможет нам в этом Господь. Храни вас Бог.