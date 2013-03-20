Вандалу, облившему краской иконы суд запретил год посещать церкви

Мировой суд в Москве приговорил к одному году ограничения свободы 52-летнего петербуржца Юрия Пиотровского, обвинявшегося в акте вандализма в Храме Христа Спасителя. Пиотровскому на год запрещено покидать место регистрации и посещать христианские церкви, сообщает ИТАР-ТАСС.

В суде Пиотровский полностью признал вину, просил прощения у верующих и выразил раскаяние.

6 сентября прошлого года Пиотровский зашел в Кафедральный Собор Русской Православной Церкви — Храм Христа Спасителя с заранее заготовленными емкостями с черной тушью. Проникнув в солею и амвон, вход на которые запрещен посетителям, он выплеснул краску на иконы главного иконостаса «Рождество Христово» и «Господь Вседержитель».

По версии дознания, «Пиотровский решил привлечь внимание к себе как к идеологу, пропагандирующему ложность иных религиозных учений. Добиться этого, с его точки зрения, можно было путем порчи икон — предметов религиозного культа, имеющих особое значение для Православия». Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 214 УК РФ («вандализм, совершенный по мотивам религиозной ненависти и вражды»), максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы.

Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала Пиотровского вменяемым.

Правмир