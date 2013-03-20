Внимание к интронизации Папы Римского у многих затмило Христа

На сегодняшний день актуальной темой для обсуждения является назначение, а также интронизация нового главы Католической Церкви – Папы Римского. Свое мнение относительно этих событий высказал наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Владыка в частности отметил, что его немного удивил ажиотаж на телевидении – все каналы несколько дней говорили и показывали программы об избрании Понтифика.

«Почему же, когда избирались Болгарский и Антиохийский Патриархи, наши телеканалы обошли вниманием эти события? С экранов телевизоров твердят: «Мы выбрали Папу! У нас есть Папа!» У них, может, и Папа, а у нас – Блаженнейший Митрополит Владимир. Поэтому, не надо заявлять, что «мы выбрали» от имени всего народа», – призывает архиерей.

Отдельно, митрополит Павел отмечает что: «Освещая эту тему, СМИ восторженно рассказывают, что Папа Франциск выступил против однополых браков, против абортов... Но Православная Церковь всегда выступала и выступает до сегодняшнего дня против этих беззаконий, содомских грехов и страшного греха убийства детей во чреве. Почему-то православных Патриархов и епископов наши телеканалы не показывают и не рассказывают об их просветительской деятельности по этим вопросам. А ведь мы не молчим «то, что сегодня творится в мире, – это, действительно, Содом и Гоморра. Блаженнейший Митрополит Владимир и епископат УПЦ в проповедях очень часто говорят о страшном наказании за эти противоестественные грехи».

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«Печальным является тот факт, что, обсуждая избрание Папы, никто, кроме одного католического священника, кажется, из Аргентины, даже не вспомнил о Христе», – отмечает владыка. Архипастырь просит не забывать, что влиятельных личностей сегодня очень много, а спасительный один – Богочеловек, о Котором нужно всегда говорить в первую очередь.

«Дай Бог, чтобы его политика церковного управления продолжила дела его предшественника Бенедикта XVI, который, я бы сказал, был благосклонен к Православной Церкви. Дай Бог мира в духовном мире», – в завершение о новоизбраном Папе Римском сказал митрополит УПЦ Павел.

lavra.ua