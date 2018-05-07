Владыка Антоний: "Господь откроет нам пути к преодолению церковного раскола"

АЛЬТЕРНАТИВА БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАСПОРТАМ



Владыка Антоний, подтвердились ли опасения, что Собор в Москве лишит Украинскую православную церковь независимости и самостоятельности?



Перед началом Архиерейского собора пресса писала, что права УПЦ могут быть урезаны, что будут внесены изменения в ее Устав. Но в повестке дня Архиерейского собора не было вопросов, касающихся статуса нашей церкви. И вносить изменения в Устав УПЦ может только Собор епископов УПЦ с последующим утверждением этих изменений Собором УПЦ, в котором принимают участие епископы, духовенство и миряне. Поэтому все предсказания, что Собор в Москве "отнимет права" у нашей церкви, не имели оснований.



На Соборе говорилось, что Украинская православная церковь должна получить статус юридического лица. Для чего это нужно?



Закон "О свободе совести и религиозных организациях" позволяет получать статус юридического лица религиозным общинам, монастырям, братствам. Но церковь как объединение религиозных общин такой статус получить не может. Это ограничивает нас в правах. Фактически церковь не может быть полноценным партнером в диалоге с государством. Такое отношение к церкви, по моему мнению, является наследием советского периода, когда церковь искусственно изъяли из общественной жизни.



Если УПЦ получит статус юридического лица, появится ли у церкви бизнес, как, например, у РПЦ, чтобы содержать храмы, помогать нуждающимся?



Думаю, слово "бизнес" тут не совсем уместно. Мы стремимся получить права непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица. Это позволит церкви как религиозному объединению вести социальную, благотворительную, культурную и иную общественно-полезную деятельность.



Вскоре украинцы начнут получать электронные паспорта с биометрическими данными (отпечатками пальцев). Как церковь относится к таким документам?



Конечно, механизмы учета и обработки персональных данных необходимо совершенствовать. Однако церковь настаивает - новые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Люди, которые не хотят получать документы нового образца, должны иметь альтернативу.



Важно помнить, что обладание персональной информацией создает опасность контроля над человеком через различные сферы жизни (финансы, медицинская помощь, социальное обеспечение и т.д.). Поэтому мы считаем, что государство должно защитить своих граждан от возможного использования их личных данных в преступных целях.



Недавно в Украине обсуждался закон, предусматривающий внедрение паспортов с бесконтактными электронными носителями (чипами). Блаженнейший митрополит Владимир специально обращался к президенту с просьбой наложить вето на этот закон. Просьба Блаженнейшего была услышана, проект закона возвращен в Верховную Раду и доработан с учетом пожеланий церкви. Теперь в законе более четко прописан механизм отказа граждан от таких документов.



УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК - ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА



В докладе митрополита Владимира, зачитанном на Соборе, сказано: раскол украинского православия остается главным вызовом церкви. На какой стадии сейчас переговоры о преодолении раскола, ведутся ли они вообще?



Блаженнейший митрополит Владимир неоднократно подчеркивал, что все церковные конфликты следует преодолевать путем диалога. Сегодня мы находимся в официальном диалоге с Украинской автокефальной православной церковью. Что касается так называемого Киевского патриархата, то с ним у нас официального диалога нет. Велись лишь консультации о возможном формате такого диалога.

Почему с Киевским патриархатом не удается даже начать диалог?



В памяти многих рядовых членов нашей церкви еще живы конфликты 1990-х годов, борьба за храмы, столкновения между общинами, в том числе попытка захвата Киево-Печерской лавры. Это значительно осложняет подготовку диалога. Кроме того, между нашей церковью и Киевским патриархатом существуют серьезные разногласия относительно возможных путей преодоления раскола. Наша церковь настаивает на том, что все, кто сознательно разорвал связь с мировым православием, должны принести покаяние и возвратиться в церковное общение. Однако Киевский патриархат не признает своей вины в случившемся церковном разделении. Но, несмотря на эти сложности, мы верим, что Господь откроет нам пути к преодолению церковного раскола в Украине.



Создание единой поместной церкви в Украине - как вы считаете, это когда-то произойдет?



Когда говорят о поместной церкви, то обычно подразумевают создание в Украине автокефальной церкви. Но в строго каноническом смысле поместная церковь не подразумевает обязательного статуса полной независимости. Мы имеем все основания утверждать, что Украинская православная церковь - поместная церковь, хотя имеет статус самоуправляемой в составе Московского патриархата. Наша церковь имеет приходы и епархии во всех регионах Украины, паства многонациональна (это один из важных признаков поместности), церковь имеет предстоятеля. Мы самостоятельно принимаем решения о создании новых епархий и рукоположении новых епископов. И мы находимся в полном каноническом общении со всеми православными церквями мира.



Недавно вы сказали, что в храмах Московского патриархата богослужения могут идти на украинском языке, например, это есть на Волыни. А возможны ли богослужения на украинском в Киево-Печерской лавре?



Необходимо отметить, что речь не идет о революционном пересмотре богослужебного языка. Традиционным богослужебным языком для нас является церковнославянский, но по желанию прихожан допускается совершение служб и на других языках. Ведь богослужение, молитва - это беседа с Богом, а значит, она должна быть осознанной, понимаемой. В храмах УПЦ богослужение совершается на грузинском, румынском, венгерском, украинском языках и т.д. Здесь нет проблемы. Однако перевод богослужения на современные языки требует кропотливой работы. Для перевода нужны специалисты и время. Такая работа в церкви ведется. На Волыни, к примеру, используются украинские богослужебные книги, изданные еще в первой половине ХХ века.



МОДНЫЙ СВЯЩЕННИК - ПУТЬ В ТУПИК



"КП" освещала конфликт в Жашкове, где настоятель храма отец Стефан обвинил епископа Пантелеимона в поборах (см. номер от 22-28 февраля и сайт kp.ua). Священный синод будет разбираться в этом вопросе?



В конфликте не всегда одна сторона жертва, а другая - деспот. Отец Стефан приезжал с прихожанами в Лавру и передал свои обращения в адрес Священного cинода. Они сейчас изучаются в митрополии, кстати, так же как и решение Епархиального совета относительно поведения отца Стефана. Мне кажется, что мы имеем дело с проблемой личностных взаимоотношений. Ведь подобных конфликтов не возникло в других приходах Уманской епархии. Другие священники епархии не выдвигали подобных обвинений в адрес владыки Пантелеимона.



А должны ли священники принимать дорогие подарки - квартиры, машины, золотые часы?



Мне приходится практически ежедневно общаться с приходскими священниками из разных епархий. И я могу с уверенностью сказать, что большая часть украинского духовенства живет довольно скромно. Многие (особенно в сельских приходах) выживают благодаря домашнему хозяйству. Мы ставим перед государством вопрос о признании дипломов духовных учебных заведений в том числе потому, что это позволит священникам преподавать в школах и даст им дополнительный заработок.

Так что дорогие подарки - это не такое уж распространенное явление. Но, конечно, есть священники, которые постоянно общаются с бизнесменами, банкирами, богатыми людьми и невольно стремятся подражать их стилю жизни. Однако это путь в тупик. Ведь в словосочетании "модный священник", которое иногда приходится слышать, акцент всегда будет на слове "модный", а не на слове "священник".



Как церковь планирует праздновать 1025-летие Крещения Киевской Руси?



Главные мероприятия состоятся в июле: 26-го - торжественная академия во Дворце "Украина"; 27-го - молебен на Владимирской горке и вечернее богослужение в Киево-Печерской лавре; 28-го - торжественная литургия.



Насколько нам известно, по линии государства в Киев будут приглашены президенты и премьер-министры стран, в которых большинство населения исповедуют православие. Мы пригласим в Киев глав поместных православных церквей. Надеемся, эти торжества напомнят нашим людям о непреходящих христианских нравственных ценностях.



КСТАТИ



Церковь растет



В 1991-м в УПЦ было 22 епархии и 5,5 тысячи приходов, а сегодня - 51 епархия и 11 тысяч приходов.

Анна Мамонова, "Комсомольская правда"



