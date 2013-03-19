В Кипрской православной церкви считают, что Кипру стоит покинуть зону евро

Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II заявил в воскресенье, что Кипру стоит покинуть зону евро, "как только представится возможность", сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако он считает, что было бы ошибкой прямо сейчас отказаться от соглашения с кредиторами по условиям предоставления ему программы помощи.

Глава церкви считает оскорбительной позицию Еврогруппы, которая навязала Кипру в качестве условия выплату всеми вкладчиками банков единоразового взноса со своих депозитов для финансирования программы выхода из кризиса. По его словам, те, кто довел экономику страны до столь плачевного состояния, должны быть привлечены к ответственности и осуждены на тюремные сроки.

Архиепископ призвал киприотов спокойно реагировать на происходящие события и воздержаться от действий, которые могли бы привести к пагубным последствиям.

Напомним, в конфиденциальном письме от 16 марта Центральный банк Кипра запретил всем банкам на Кипре осуществлять переводы и платежи, как в стране, так и за рубежом.

Правительству Анастасиадиса не хватает всего одного голоса в парламенте, чтобы принять закон о введении налога на банковские депозиты. Его правоцентристская партия ДИСИ и демократическая ДИКО имеют 28 мест, а для принятия решения надо 29 голосов.

Заседание кабинета министров Кипра назначено на утро понедельника, заседание парламента состоится после обеда.

Анастасиадис в субботу заявил, что Еврогруппа вынудила Кипр согласиться на повышение корпоративного налога и введение одноразового налога на депозиты в банках Кипра — в 6,75% на суммы ниже 100 тысяч евро и в 9,9% на вклады свыше 100 тысяч евро. По словам президента, ему предстояло выбрать неконтролируемое банкротство или болезненное, но контролируемое управление кризисом.