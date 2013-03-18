Предстоятель УПЦ совершил чтение первой части Великого покаянного канона

18 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, за Великим повечерием в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Святой Успенской Киево-Печерской Лавры Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в сослужении секретаря Предстоятеля УПЦ архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра совершил чтение первой части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.

За богослужением Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словами наставления:

«Молитва это то средство, которое приводит нас к Богу, Который дает нам дерзновение обращаться к Нему со словами просьбы и мы верим, что по молитвам Церкви Сам Господь помогает нам и посылает Свою благость, любовь и милосердие. Мы имеем такое дерзновение к Богу, трудно подумать, но его не используем и в этом наша беда. Молитва тогда бывает достойной и спасает нас, когда мы хотя бы иногда, повторяя ее слова, проникаемся добротой, долготерпением и взаимной любовью.

В дни Великого поста очень много значит прощать ближним, прощать независимо от того, в каком отношении они находятся к нам. Если мы не прощаем ближним, тогда и не простит нам Отец Небесный. И эта заповедь вдохновляет человека и посылает новую силу и новую благодать. Это так просто, так сердечно, это так реально, что не спастись может только тот, кто этого не желает. Поэтому те труды, которые Господь предлагает нам, мы должны принимать с радостным сердцем и радостной душой, и радоваться каждому часу каждый день нашей жизни. Святая Четыредесятница открывает нам милость и благость Божию, Святая Четыредесятница дарит нам полную свободу, чтобы мы имели доступ к Источнику нашей святости и всего святого и богоугодного. Пусть Господь укрепит каждого и укрепит его сердце, чтобы оно любило Бога и любило ближнего», - сказал Архипастырь.

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