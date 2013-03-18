На заседании Священного Синода УПЦ, которое состоялось 15 марта в Киево-Печерской Лавре, был утвержден состав оргкомитета по подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси, сообщает официальный сайт УПЦ.

В состав оргкомитета вошли:

• митрополит Бориспольский Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви ― председатель Оргкомитета;

• митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры;

• митрополит Почаевский Владимир, наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры;

• архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан, председатель Отдела внешних церковных связей;

• архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, секретарь Предстоятеля УПЦ;

• протоиерей Владимир Коцаба, глава Административного аппарата Киевской Митрополии;

• протоиерей Константин Пилипчук, секретарь Киевской епархии;

• протоиерей Виктор Иващук, секретарь по г. Киеву;

• протоиерей Сергий Ющик, первый проректор Киевской духовной академии и семинарии;

• протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального информационно-просветительского отдела;

• протоиерей Николай Данилевич, ответственный секретарь Отдела внешних церковных связей;

• протоиерей Валерий Кравец, председатель Службы протокола Киевской Митрополии;

• архимандрит Роман (Подлубняк), регент хора Киевской духовной академии и семинарии;

• игуменья Серафима (Шевчик), глава Синодального отдела «Церковь и культура»;

• Богуцкий Юрий Петрович, Советник Президента Украины ― Руководитель Главного управления по вопросам гуманитарного развития (по согласию);

• Деркач Андрей Леонидович, народный депутат Украины (по согласию);

• Кривошея Олег Викторович, председатель правления Международной общественной организации «День Крещения Руси» (по согласию);

• Омельяненко Алексей Анатольевич, депутат Киевского городского совета (по согласию).