Болгарская Православная Церковь выдвинута на Нобелевскую премию мира
Болгарская Православная Церковь выдвинута претендентом на получение Нобелевской премии мира 2013 г., сообщает Седмица со ссылкой на официальный сайт Болгарской Патриархии.
Выдвижении Болгарской Церкви приурочено к 70-летию спасения более 50 тыс. болгарских евреев во время Второй мировой войны. В 1943 г. священноначалие Болгарской Православной Церкви, прежде всего — Болгарский экзарх Стефан и митрополит Пловдивский Кирилл, единодушно выступили против планов нацистов отправить всех болгарских евреев в концлагеря.
Заявку на выдвижение подал Лучезар Тошев, заместитель руководителя Постоянной делегации Народного собрания Болгарии в ПАСЕ. Необходимые документы были поданы еще в конце прошлого года в Осло. По словам Тошева, несмотря на сохранность всей документации, в мире практически не знают о спасении болгарских евреев от уничтожения, и номинирование на получение Нобелевской премии позволит общественности узнать об этом более подробно. Иерархи Болгарской Православной Церкви, рискуя и своей личной жизнью, и будущим всей Церкви, защитили иноверцев от гибели, и это, по мнению болгарского депутата, достойно высокой оценки.
Таким образом, Болгарская Православная Церковь вошла в рекордное число 259 частных лиц и организаций, претендующих в 2013 г. на номинацию Нобелевской премии мира. Премия будет вручена в октябре этого года в Осло. До 1 февраля шла регистрация заявок, сейчас начался отбор кандидатов в краткий список, в который обычно входят от 5 до 20 номинантов.