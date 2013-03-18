В Иерусалиме Через Горненский монастырь проведут трамвайную ветку

Иерусалимская мэрия собирается изъять часть земли у Горненского женского монастыря под строительство трамвайной линии, которая должна соединить жилые кварталы Иерусалима с крупнейшим медицинским центром Израиля - больницей Адасса. Согласно проекту, трамвайная ветка будет проходить на расстоянии десяти метров от Храма Всех Святых.

Закон Израиля позволяет изымать порядка 40% частной территории для государственных нужд. Несколько лет назад по монастырским землям проложили трассу в сторону больницы. Компенсации за это выплачены не были, а дорога фактически разрезала территорию монастыря пополам, сообщается на сайте Русской мисии в Иерусалиме.

pravoslavie.by