Патриарх Кирилл: Путь воздержания начинается с прощения

Вечером 17 марта, в Прощеное воскресенье, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил вечерню с чином прощения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. После отпуста вечерни Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, сообщает Патриархия.ru.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Мы достигли спасительного поприща Великого поста — особого времени, на которое каждый из нас надеется, сознавая, что в круговерти повседневной жизни очень тяжело сосредоточить свое внимание на самом главном — на своем внутреннем мире, на своих мыслях, на движениях своих чувств, на своих делах.

Великий пост, действительно, предоставляет особые условия, когда каждый может что-то сделать для своего внутреннего преображения, для изменения своей жизни. Известно, что очень многие люди дают слово в течение Великого поста оставить дурные привычки — курение, пристрастие к алкоголю, и многим это удается сделать, потому что время Великого поста, связанное с молитвой, с воздержанием от скоромной пищи, с размышлениями о своем внутреннем мире, действительно создает особые благодатные условия для принятия самых важных решений, в том числе касающихся освобождения себя от бремени и власти греха или дурных наклонностей.

Евангелие учит нас об одном непременном условии, без которого человек не может получить от Бога прощения грехов. Это условие знает каждый, оно включено в молитву Господню: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Речь ведь идет не только о долгах в прямом и переносном смысле слова — речь идет о грехах, об обидах, которые нередко глубоко нас уязвляют, лишают внутреннего мира и возбуждают ответную агрессию, скрытую или открытую. Собственно говоря, нередко так и развиваются конфликты, — иногда мы являемся их причиной, а иногда отвечаем на зло злом.

Первое, с чего мы должны начать поприще Великого поста, — с осмысления того, что не может быть никаких надежд на прощение наших грехов, если мы не прощаем грехи других людей. Тогда нужно просто оставить всякие попытки освободиться от своих собственных грехов и получить прощение у Бога и у других людей. Ничего не получится, если мы сами не прощаем грехи других.

А почему, собственно говоря, существует такая внутренняя зависимость одного человека от другого? Почему мои личные отношения с Богом должны корректироваться моим поведением с ближними? Проистекает эта зависимость от того, ради чего Господь пришел в мир. Он пришел, чтобы освободить нас от плена греховного. И ради того, чтобы грех перестал довлеть над людьми, Он искупляет пред Божественным правосудием грехи всего рода человеческого.

Известно, что за всякое преступление и за каждый грех человек должен нести наказание. А Бог во Христе это наказание принял на Себя. Не имевший никакого греха, Сын Божий и Сын Человеческий на Голгофе приносит Себя в жертву за грехи рода человеческого, искупляя эти грехи.

Является ли искупление синонимом прощения? Нет, не является. Господь искупил грехи, освободил нас от возмездия за них, но есть некое условие. Мы должны осознать наши собственные грехи, мы должны в них раскаяться. Без раскаяния не может быть Божиего прощения — даже тем, кто как бы освобожден от наказания за грех. Мы знаем, что согрешающий человек страдает — и вовсе не потому, что Бог отступает от Своего Завета, делая недействительным искупление в отношении того или иного грешника. Совсем не потому, а потому что сам грех влечет за собой горе и страдание.

Если же Господь по милости Своей искупил грехи всех, то Он искупил и грехи моего обидчика, а значит, и тот самый грех, за который я не могу его простить. Что же это означает? Бог искупил этот грех, а я его простить не могу! Не значит ли это, что своим непрощением, своей черствостью, своей надменностью, своим самолюбием, своим высокомерием, своей гордыней я как бы сораспинаю Христа, я отказываюсь от Его миссии, я ее не признаю, я с ней не солидаризируюсь? Итак, для того чтобы получить прощение собственных грехов, мы должны простить другим людям.

И вот еще о чем следует подумать в сегодняшний воскресный вечер. Первые люди совершили грех непослушания из-за того, что были невоздержанны. Господь дал им все для жизни, но дал и заповедь воздержания, которая должна была воспитывать их — воспитывать их волю, укреплять их связь с Богом. Однако человек не захотел воздерживаться. Он захотел поступить так, как потребовал от него голос плоти, — уж больно красивы, наверное, были те плоды, и вообще, почему надо воздерживаться, когда хочется?! Если проанализировать любой грех, то как причина за ним всегда стоит невоздержание.

А что же такое воздержание? Воздержание — это самодисциплина, это самоконтроль, это способность управлять своими мыслями, чувствами, делами в соответствии с теми установками, которые являются для каждого из нас священными. Воздержание требует силы — силы воли, силы убеждения. Но если грех наступает через невоздержание, то не означает ли это, что освобождение от греха требует воздержания?

Вот почему, предлагая Великий пост как особое время в году для освобождения от греха, Господь через Церковь призывает людей к воздержанию. Воздержание не столь уж очень значительное — просто не нужно вкушать определенного рода пищу, хотя даже это незначительное воздержание для некоторых оказывается невыполнимым. Один этот факт показывает нам некий градус нашей внутренней, духовной температуры, состояния нашей воли, состояния нашей души. Если от пищи не можем отказаться, если не можем выпить кофе без сливок, то что же говорить о другом?

Кому-то это может показаться странным, кто-то может сказать: «Какая связь между сливками и спасением?» Прямая. Там, где воздержание, там рост человека, там движение на пути, который ведет к преодолению греха. Церковь и предлагает преодолевать такие малые, незначительные препятствия — воздерживаться от определенного рода пищи, от развлечений, меньше смотреть телевизор, особенно программы, которые ничего не дают ни уму, ни сердцу, воздерживаться от посещения зрелищ, от веселья, хохота, забав. И ведь это не требования ради требований, но предложение особого образа жизни, который приводит человека к подлинному покаянию, к осознанию своих грехов и вооружает его силой преодолевать их.

Нам предстоят замечательные дни. Как важно не упустить тех возможностей, которые сейчас перед нами открываются! Как важно вырваться из этой повседневности, взглянуть на себя, на близких своих, на жизнь свою, на свои целеполагания, свои целеустремления с иной точки зрения! Не с той, которая формируется в нашей беспрестанной погоне за тем, чтобы иметь больше, потреблять больше, но с точки зрения вечности, с точки зрения той перспективы, которую Христос нам всем открыл.

И давайте будем помнить о том, что путь воздержания, ведущий к преодолению греха, начинается с прощения, почему и предлагает Церковь в этот воскресный вечер перед Великим постом каждому испросить прощения у другого, особенно у тех, с кем находишься в конфликте. Легко просить прощения у тех, с кем ты в дружеских и добрых отношениях. Такое прощение превращается в некий почти не имеющий смысла ритуал. Не ссорились никогда люди и ничего плохого не имели по отношению друг к другу — ну, и по традиции сказали: «Прости!» — «Бог тебя простит!» Но насколько труднее склонить свою главу перед тем, с кем ты в конфликте, особенно если тебе кажется, что он или она виноваты, а ты — пострадавшая сторона!

Но Господь требует от нас этого первого шага. И тот, кто способен сделать сегодня этот шаг в отношении своих родных, близких, коллег по работе, людей, с которыми, может, случайно, вошел в конфликт, получает возможность идти дальше по пути воздержания, поста, ведущего нас к победе над своими собственными грехами. И да поможет нам на этом пути Сам Господь.

Я хотел бы сказать еще и о том, что у каждого священнослужителя, по разным причинам, не всегда складываются ровные и правильные пастырские отношения с людьми. Вот почему в этот день не только миряне испрашивают друг у друга прощения, но и духовенство испрашивает друг у друга и перед народом прощения. Я хотел бы от всего сердца испросить у вас прощения — за свои ошибки, за свои слабости, за то, что, может быть, у меня не хватило времени или сил проявить внимание к кому-то из вас, ответить на одно из многих тысяч писем, которые вы мне посылаете, а ответ этот, может быть, был очень нужен человеку. Простите меня, Христа ради.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

