УНИАН поздравляет с днем рождения наместника Голосеевского монастыря

18 марта День рождения празднует архимандрит Исаакий (Андроник) - наместник Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря Киева (Голосеевская пустынь).

За многолетнее молитвенное служение отец Исаакий снискал заслуженную любовь и уважение священнослужителей и мирян. Он является духовником международной общественной организации “День Крещения Руси”, многих известных государственных и общественных деятелей, столичной интеллигенции, людей культуры и искусства, талантливой молодежи. Под руководством архимандрита Исаакия возрождена из руин великая святыня православная – Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь.

Редакция “УНИАН-Религии» поздравляет отца Исаакия с Днем рождения и приносит самые теплые и искренние пожелания здоровья, крепости сил и помощи Божией в пастырских трудах. Многая и благая лета!

Справка «УНИАН-Религии»

В 1993 году, спустя 200 лет со дня кончины первого настоятеля Голосеевской пустыни Архимандрита Зосимы (Валькевича) и 100 лет со дня кончины блаженного Паисия (Яроцкого), в Голосеево вновь был открыт скит Киево-Печерской Лавры. Его скитоначальником стал игумен Исаакий (Андроник), которому предстояло заново отстроить обитель. Братия зимовала в полуразрушенном бывшем митрополичем доме и восстанавливала домовую церковь во имя преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.

Первая Литургия в Голосеевском монастыре была отслужена 15 июня 1993 года, в день памяти великомученика Иоанна Сочавского, в честь которого в Голосеево была построена первая церковь.

В 1996 году, в год прославления в лике местночтимых святых святителя Петра (Могилы), Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины, благословил открыть в Голосеевской пустыни самостоятельный мужской монастырь в честь Покрова Божией Матери. Его наместником был утвержден скитоначальник Архимандрит Исаакий.

