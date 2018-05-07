День рождения матушки Алипии: подарки для блаженной старицы

Казалось бы, прощай, зима - дорогу весне, последние дни перед Великим постом, «масленичные», «прощеные»… Но, судя по всему, зима имеет зуб на весну. Хоть уже и 16 марта - середина марта, а вьюжится снег. Ну, и пускай вьюжится. Для верующих, которые спешат в этот день в Свято-Покровский Голосеевский монастырь, холод не помеха.

И хотя уже веет печалью - печальной тишиной поста, но это завтра. А сегодня еще «прощеные дни», праздничные - просим прощенья и думаем, что бы преподнести в дар матушке Алипии Голосеевской… По случаю именин.

16 марта 1905 года родилась монахиня Алипия (Авдеева), которую в народе называют не иначе как «блаженной киевской подвижницей». Поэтому и торопятся верующие в этот день в Голосеевскую пустынь – почтить память монахини и помолиться об упокоении ее души.

В этот день после Божественной литургии, уже по многолетней традиции, была отслужена заупокойная лития по монахине Алипии, которая похоронена в нижнем приделе монастырского храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Также на протяжении всего дня служились панихиды у часовни в честь святителя Николая - именно на том месте был домик старицы, где она подвизалась последние годы своей жизни.

К усыпальнице монахини Алипии, как обычно бывает и в другие поминальные дни, выстроилась длинная очередь. Все припадают на колени перед могилой матушки, оставляют цветы и записки. Вон те три женщины, видно подруги, уже долго стоят в усыпальнице старицы, с чем-то к ней мысленно обращаясь. Еще одна женщина – молится о здравии больного сына Николая и об упокоении души монахини Алипии (ее молитва шепотом слышна). Молодые муж и жена рассказывают своим деткам о матушке. А девушка, которая сидит в уголку, читает книгу о жизни юродивой монахини Алипии, беззвучно шевеля губами и шелестя страницами.



Выстроилась очередь верующих и к кресту, поставленному на месте домика матушки, возле часовни. Люди оставляют там записки с сокровенными просьбами о заступничестве пред Господом или же благодарят матушку Алипию за помощь и молитвы, омывая слезами покаяния святой крест.

У кого не спроси, все знают, что у матушки – именины. А на именины, как известно, принято дарить подарки. Но всегда выбор подарка для человека, который дорог, непрост. Поскольку хочется «дорогому человеку» обязательно сделать приятно.

По мнению наместника Свято-Покровской Голосеевской пустыни архимандрита Исаакия (Андроника), самый лучший подарок для матушки Алипии – наше исправление, перемена нашей жизни.

«Эта перемена зависит от нас. Если мы будем каяться, поститься, молиться, посещать больных, немощных, то, конечно, и матушке Алипии будет приятно. И это будет для неё самый лучший подарок», - отметил отец-наместник.

О том, какие подарки были бы приятны матушке Алипии, мы и поинтересовались у людей, которые к ней пришли в Голосеевский Покровский монастырь:

Валентина, Киев:«Подарок ей будет приятен, когда в нас будут вера, любовь и надежда на Господа»

- Матушка Алипия – бесценная, и подарок ей будет приятен, когда в нас будут вера, любовь и надежда на Господа Бога. Я только недавно узнала о матушке, второй раз прихожу в Голосеево, и слезы снова катятся…

Самое главное, чтобы радовалась наша матушка Алипия, с Днем рождения её. Счастья, здоровья всем живым, усопшим – покой, матушке – Царство Небесное!

Нина, Житомирская обл.: «Дарувати треба найдорожче, що в нас є»

- Дарувати на День народження матушкі Аліпії треба найдорожче, що в нас є. Найперше – це молитву.

А так, ми взяли квіти, цукерки, хліб, фрукти, і з щирими намірами прийшли попросити благословення у матінки Аліпії на подальше наше життя. Спаси вас Боже!

Галина, Киевская обл.: «Подарунок матінці Аліпії – прийти до неї»

- Подарунок? Це прийти до неї, поклонитись, помолитись, поставити свічечку. Попросити в Бога, щоб усе було добре і в матінки, і в нас. Попросити в усіх вибачення, бо всі ми грішні, щоб усе було добренько у всіх в родинах. Спаси вас Господи!

Татьяна с 8-летним сыном Николаем, Киевская обл.: «Подарунок… - коли б усі люди не грабували, не убивали»

Тетяна: Подарунок для матушки Аліпії – це віра в Господа і подяка за те, що Він таких молитовників нам посилає.

Микола: Я думаю, що можна подарувати матінці Аліпії віру, і хотів би, щоб усі люди не грабували, не убивали, а були всі добрі.

Вячеслав с супругой Галиной, Киев: «Людяність. Думаю, такий подарунок»

В’ячеслав:І складно, і просто сказати, якого подарунка треба дарувати матінці. Нашу віру, добре ставлення до таких, як ми, до людей.

Галина: Людяність. Я думаю, такий подарунок.

Мария, Киев: «Щоб ми серце віддавали їй»

- Матінка Аліпія хотіла б отримати нашої душевної віри, щоб ми серце віддавали їй.

Лидия, Киевская обл.: «Треба нам щиро вірити, вчитись молитві»

- Я згодна з Марією. Треба нам щиро вірити, вклонятися, більш учитися молитві. Тому, що дожились ми до того, що, я впевнена, більшість з нас не знають навіть головних молитов, не знають, як звернутись до Бога, до Матері Божої...

Надежда, Киев: «Молитва…»

- Молитва, молитва, молитва… (в руках у Надежды букет белых цветов для матушки Алипии).

Людмила, Киев: «Своє щире серце… Жалію, що я матінку живою не побачила!»

- Своє щире серце, молитву.

Я приходжу до матушки кожного місяця. Я зробила першу операцію, матінка Аліпія мені допомогла, зробила другу операцію, матінка знову допомогла мені вилікуватись. Я дуже люблю ходити до матінки – вона в усьому допомагає, підказує. Читаю книгу про неї, в мене всі чотири томи є. Жалію тільки, що я її живою не побачила! Я так люблю до неї ходити, така благодать!



Дуже люблю читати про те, чому вона вчила, наставляла, як вести себе з людьми, з тими, хто хоче заподіяти лихе. От вона розказує, що були люди-фарисеї, а вони ж і зараз є, ми їх бачимо. Почала я ходити в церкву, Бог відкрився мені. Слава Богу! Ходжу тепер у церкву. І ходжу до матінки за підтримкою, і постійно отримую допомогу.

Символично, кстати, что в этом году День рождения монахини Алипии (Авдеевой) припал на последние дни перед Великим постом. Ведь строгим постом, непрестанной молитвой, всепрощением и любовью к Богу и ближним, необычайным смирением и кротостью и запомнилась она людям, знавшим ее при жизни.

Однако, как нужно понимать «подвиг постничества» - ничего не есть, держать диету, как сейчас говорят? И о каких примерах и добродетелях матушки Алипии нам следует вспомнить, особенно в дни поста?

Как заметил наместник Свято-Покровского монастыря архимандрит Исаакий, пост – это не диета, и матушка Алипия явила нам пример настоящего постничества:

«Тот, кто держит диету, сугубо придерживается правил еды. А тот, кто держит пост, будет обращать внимание не только на еду, а и на внутреннее состояние, на свой язык, свои помыслы.



То есть, что такое пост? Это воздержание – воздержание от дурных поступков, помыслов, от скоромной пищи. Когда был основан первый пост? В Раю, когда Господь заповедовал Адаму не вкушать плод с дерева. Но Адам нарушил этот пост, а нарушив, не признался, что виноват – и получил то, что получил. Поэтому воздержание – великое дело. А матушка Алипия явила нам один из примеров строгого, настоящего постничества.



Матушка Алипия родилась в 1905 году. Этот год совпал с началом потрясения в России – первой революцией. Детские годы матушки были нелегкими. Она родилась в скромной семье – скромной материально, но богатой духовно. Унаследовала от родителей благочестие, веру, молитву. В раннем возрасте осталась без родителей, и конечно, весь крест сиротства она понесла. Особенно нелегкими были для нее 1930-1940-ые годы.



Несмотря на то, что матушка жила трудно, из всего этого она вынесла все, что можно было, хорошего.

Если кто-то сегодня говорит, что не может соблюдать пост, обстоятельства не дают - это просто наше нежелание. После закрытия Лавры в 1961 году, матушка Алипия вновь осталась без кола и двора. Жила у благочестивых людей, на разрушенной территории Покровского Голосеевского монастыря... Но на ее примере мы видим, что можно в любые времена, при любых обстоятельствах служить Христу, каяться, исправляться.



Все зависит от нас – хотим ли мы этого? Ведь Господь дал нам свободу выбора. То, что мы выберем, то и будет для нас. В чем состоит свобода? Когда Адам согрешал, Господь видел, но не остановил. Почему? Это была воля Адама. Это был неправильный поступок, но это была его воля. Так же и мы - неверные делаем поступки, греховные, но это наша воля, наш выбор.



Господь в нас вложил совесть. «Я Бога не знал, поэтому не знал, как поступать», - приходится слышать. – «Хорошо, не спорим, Господа не знал, но ведь совесть есть?» - «Ааа, ну, да…» Так совесть – это голос Божий. Если человек служит голосу совести, даже еще не зная Бога, то Господь, видя это, никогда не оставит человека, приведет его к вере".

Но как научиться покаянию и смирению, которые были присущи старице Алипии и которые так важны в Великий пост? У кого нам следует учиться?

«Господь говорит: «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим» (Мтф. 11: 29). Он не говорит, что учитесь у ангелов, пророков, мучеников, а говорит – от Меня, – продолжает архимандрит Исаакий (Андроник). – Как учились смирению и покаянию святые, мученики, которые угодили Богу, мы видим. С одной стороны, у апостола Петра была великая ревность ко Христу, а с другой – по своей слабости он отрекался от Христа. Но то, что отрекался от Христа, не привело его в отчаяние. Он с еще большей ревностью обратился к Нему и попросил сил служить Ему. В результате, как видим, он стал первоверховным апостолом. Так же и множество других святых отрекались от Христа, по человеческой слабости, или до обращения ко Христу жили в греховной жизни, но они – покаялись…

Например, блудница Мария Египетская покаялась и исправила свою жизнь. Или апостол Павел, который был гонителем Церкви, но, познав истинную веру, ревностно обратился ко Христу и стал проповедовать. Или помним преподобного Иоанна Постника, который впал в грех, покаялся и, получая прощение через покаяние, получил еще большие дары – чудотворения, чем имел перед падением.



Как служить Христу, мы видим на примерах множества святых, а ведь они были такими же людьми, как мы. Но у них ревность в вере Христовой была большая. Вот разница между нами и ними. А грехи во все времена одинаковые. Соблазна больше, но тот, который преодолеет соблазны, у того и вера сильнее будет. Все зависит от нас.



ХХ век – особенный, атеистический век был, но многие наоборот утвердились в вере, многие закончили жизнь мучениками, подвижниками, не смотря на то, что жизнь была нелегкая в духовном плане. Те, кто хотел служить Христу, служили и в тюрьме, и в изгнании. Вот нам пример – служение Христу матушки Алипии. А те, кто не хотел служить, хоть и имели все, выбирали другой путь…»

…Цветов, которые получила в подарок от верующих матушка Алипия в свой день рождения, было необычайно много. Но еще больше – молитв, просьб и слов благодарности, обращенных к ней.

Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии"

